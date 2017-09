LA UNIÓ de Llauradors denuncia que comença la campanya de recollida de l’ametla sense preu per als productors

Demanarà que s’establisquen els mecanismes existents en cas de pertorbació de mercats com és el cas

1 de setembre de 2017.- La sectorial de fruita seca de LA UNIÓ de Llauradors denuncia que la campanya de recol·lecció de l’ametla s’inicia en el conjunt de les nostres zones productores sense un preu per als agricultors, la qual cosa ha generat una situació d’incertesa i preocupació.

LA UNIÓ indica que malgrat existir un preu de llotja, bastant inferior al de la campanya passada, els operadors no estan comprant ametla i no fixen ells els preus amb el clar objectiu que baixen encara més les cotitzacions. Segons el parer d’aquesta Organització Professional Agrària “tot és fruit d’una estratègia intencionada perquè el productor acabe venent finalment a baix preu per la por al fet que se li quede en l’arbre”. En aquest sentit, LA UNIÓ ja ha detectat algunes vendes d’ametles sense preu, “podent acabar al mateix nivell que fa vuit anys on va ser ridícul el pagat als llauradors”.

Els compradors d’ametla van pagar en la passada campanya un alt preu per l’ametla i van veure disminuït el seu marge de beneficis. Així, ara, sembla que no desitgen que succeïsca el mateix i per això s’han posat d’acord per a esperar que el mercat s’enfonse més del que està.

L’ametla americana de Califòrnia, més econòmica que la nostra, sol entrar fàcilment en els mercats europeus i marcar les cotitzacions i enguany tenen una gran collita mentre que l’any passat van patir els rigors de les gelades. Es podria argumentar que enguany existeix més collita a la Comunitat Valenciana que l’anterior, “però encara així no es cobreix la demanda del consumidor i s’importa, la qual cosa fa sospitar que es tracta de moviments especulatius”. Segons les dades disponibles, aquesta campanya es podria superar els 100 milions de quilograms d’ametles d’importació, mentre que la producció en el conjunt de l’Estat serà d’uns 57 milions de kg.

La producció prevista a la Comunitat Valenciana d’ametla per a aquesta campanya és de 5.936 tones (2.300 a Alacant, 1.654 a Castelló i 1.198 a València); més alta que l’anterior i en semblants termes a la de fa dues. Els preus que apareixen en l’actualitat en llotja són sobre 4 euros/kg ametla en gra en la varietat Comuna i de 7 euros/kg en la Marcona, mentre que l’any passat per aquestes mateixes dates eren de 6 euros/kg i 8,5 euros/kg, respectivament.

LA UNIÓ de Llauradors sol·licitarà al Ministeri d’Agricultura, si continua aquesta tendència de baixos preus, que establisca mesures que garantisquen la viabilitat del cultiu de l’ametla. Així, sol·licitarà que s’establisquen els mecanismes previstos en cas de pertorbació de mercats com és el cas.

També demana LA UNIÓ que es garantisca la traçabilitat de l’ametla a fi d’evitar el frau al consumidor i que no es barrege amb altres d’importació. És fonamental que els consumidors coneguen la qualitat de l’ametla autòctona enfront d’altres ametles importades de pitjor qualitat.