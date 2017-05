LA UNIÓ de Llauradors denuncia una proliferació de robatoris i enverinament de ruscos

Sol·licita així mateix que es controle l’ús dels pesticides en època de floració i post-floració

11 de maig de 2017.– LA UNIÓ de Llauradors denuncia un augment dels robatoris de ruscos durant els últims mesos a la Comunitat Valenciana com a conseqüència d’un mercat negre de compravenda d’abelles.

La mort de milions d’insectes derivada de l’ús de pesticides i plaguicides i l’impacte creixent d’algunes malalties que afecten a les abelles converteix als eixams en un ben cada vegada més escàs i molt cotitzat per a bandes o persones especialitzades en el robatori de les mateixes. Si anteriorment es furtaven les caixes, ara el que cerquen principalment són les abelles davant la gran demanda que existeix en el mercat.

Els apicultors estan farts de patir en totes les zones continus furts dels seus ruscos i han traslladat la seua impotència i les seues queixes a LA UNIÓ per a reclamar major vigilància en les seues explotacions apícoles. En aquest sentit aquesta organització professional agrària insisteix en la necessitat d’establir major vigilància davant l’onada de robatoris, tant per part del Seprona com de la resta de les forces de Seguretat de l’Estat i fins i tot per part de les policies locals o rurals.

De la mateixa manera LA UNIÓ també demanda a la Conselleria d’Agricultura que controle el cens anual de ruscs, tant d’entrades com d’eixides, i que se supervise i s’exigisca la correcta numeració de les caixes en les guies sanitàries apícoles.

També enverinaments

Paral·lelament a aquests robatoris es ve produint un enverinament d’abelles com a conseqüència de l’ús de plaguicides de forma descontrolada durant la floració i post-floració dels fruiters i que està causant enverinaments constants d’aquests insectes.

LA UNIÓ demana que se certifique fefaentment que els productes utilitzats es facen en l’època correcta o que siguen realment els autoritzats i es perseguisca als infractors doncs no hem d’oblidar que el 70% dels principals cultius depenen de la pol·linització per insectes.

En aquest sentit LA UNIÓ informa també la Conselleria d’Agricultura ha establert un protocol de denúncia davant un cas de mortalitat elevada per intoxicació i enverinament. Els afectats han d’emplenar una sol·licitud i portar-la a la OCAPA corresponent, on allí ja investigaran la denúncia i prendran les mesures oportunes.