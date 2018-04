La UNIÓ de Llauradors detecta la presència d’insectes vectors que propaguen la Xylella

Connect on Linked in

Demanen treballar conjuntament per a aplicar bones pràctiques agronòmiques.

La UNIÓ de Llauradors ha detectat la presència d’un insecte vector de la Xylella fastidiosa, en les zones afectades per aquest bacteri del nord d’Alacant i insisteix en la urgent necessitat d’actuar immediatament i reduir la població del mateix per a evitar la seua propagació.

La UNIÓ insta a treballar de forma conjunta per a impedir l’avanç de la plaga. Per això, pensen que és urgent que es trasllade des de la Conselleria d’Agricultura a tots els llauradors de les zones afectades una guia de bones pràctiques agrícoles que els servisca per al dia a dia, tal com han fet ja els altres països afectats.

Aconsellen, mantenir els terrenys lliures de males herbes, tant de les zones de cultiu com les adjacents que poden ser font d’inòcul del bacteri. També la gestió adequada dels nutrients és també una pràctica necessària per a evitar condicions d’estrés i deterioració del cultiu i per tant per a disminuir la susceptibilitat a plagues i malalties.

Aquestes bones pràctiques de gestió del sòl tenen com a objectiu fonamental evitar la dispersió del bacteri controlant els vectors. El mes d’abril és clau per a controlar insectes vectors, que ja en estat adult, passen als hostes on comencen a transmetre la Xylella dels arbres malalts cap als sans.

La UNIÓ indica també, que en aquests moments existeix bastant consens entre els experts que no hi ha cap solució miraculosa per a combatre la Xylella fastidiosa i només hi ha dues formes per a erradicar la plaga. D’una banda, la de l’aplicació d’un protocol d’erradicació o i d’altra, un protocol simple de contenció.