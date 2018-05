LA UNIÓ recolza la creació d’una figura legal col•lectiva per a agrupar i organitzar als productors de caqui de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Es requereix un contracte homologat de compravenda que continga unes condicions mínimes i mentre no existisca LA UNIÓ disposa d’una assegurança que garanteix el cobrament en cas d’abús

Existeix un evident malestar davant les pràctiques abusives dels comerços aguditzades en aquesta campanya

3 de maig de 2018.- LA UNIÓ de Llauradors mostra el seu suport a la creació d’una agrupació col•lectiva (SAT, cooperativa, etc.,) per a agrupar i organitzar als productors de caqui de la Comunitat Valenciana a fi de defensar els seus interessos.

La posició de domini d’alguns operadors comercials, que continuen impunement realitzant pràctiques abusives que s’han incrementat en aquesta campanya, ha generat un considerable malestar entre els productors que “veuen com el seu esforç i producció tenen cada dia menys valor”.

LA UNIÓ reclama en aquest sentit l’obligatorietat d’un contracte homologat que regule les operacions de compravenda de caqui en el camp. El contracte que demanda aquesta Organització Professional Agrària hauria de contenir com a mínim el preu, termini de cobrament, període de recol•lecció (termini màxim), pes en camp, qualitat de la fruita a recol•lectar (normes de qualitat de comercialització i exportació en fresc).

Mentre no existisca eixe contracte, LA UNIÓ disposa d’una assegurança que garanteix el cobrament de la collita en el cas d’abusos per part de certs operadors comercials i que al mateix temps informa de la solvència econòmica del comerç abans de realitzar l’operació.

LA UNIÓ considera que la concentració de l’oferta és clau per a defensar millor el preu i perquè la baula de la producció tinga cada vegada més força en la cadena agroalimentària. També considera que la transparència, tant en preus com en qualitat, és fonamental per a prendre les millors decisions i per això exigeix la creació d’un registre oficial dels contractes obligatoris i un registre actualitzat permanentment dels operadors, en el qual quede reflectit la solvència econòmica i comercial perquè els productors puguen consultar les característiques del comprador.

L’aposta per la Denominació d’Origen és una altra de les reivindicacions de LA UNIÓ, qui opina que es tracta d’una figura de qualitat que dóna valor afegit al caqui i lamenta que la mateixa no siga utilitzada per tots els operadors. La DO seria, segons el parer de LA UNIÓ, el marc adequat per a crear una interprofessional del caqui per a aconseguir totes les millores en benefici del sector.