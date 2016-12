La Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir (UCV) i Mundipharma, referent mundial en el tractament del dolor, han creat recentment esta Càtedra.

El director quirúrgic de l’Hospital d’Alzira, director de la Càtedra d’Investigació del Dolor de la UCV

La nova Càtedra promourà la investigació sobre tots els aspectes relacionats amb el dolor i promourà vincles entre professionals de diferents àmbits científics.

El dolor crònic afecta al voltant del 12% de la població adulta i a fins a un 70% dels majors de 65 anys.

Alzira (29.12.16).- El director mèdic quirúrgic de l’Hospital Universitari de La Ribera, Dr. José Emilio Llopis, ha estat nomenat director de la nova Càtedra d’Investigació del Dolor creada per la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir (UCV) i Mundipharma, referent mundial en el tractament del dolor. L’objectiu d’esta Càtedra és el de promoure la recerca, el coneixement i la formació dels professionals sanitaris en l’àrea terapèutica del dolor. Segons ha destacat el Dr. Llopis, “el dolor segueix sent un problema de primer ordre per la seua alta prevalença”. Així, cal destacar que el dolor crònic afecta al voltant del 12% de la població adulta i a fins a un 70% dels majors de 65 anys.

Així, esta nova Càtedra potenciarà la investigació sobre tots els aspectes relacionats amb el dolor (incloent tant ciències bàsiques, com clíniques i aplicades, així com aspectes ètics) i promourà vincles entre professionals de diferents àmbits científics. Segons el Dr. Llopis, “tenim la ferma voluntat de generar i difondre coneixement relatiu a la natura, fisiopatologia, diagnòstic i tractament del dolor, d’una manera que resulte d’utilitat als estudiants universitaris, membres de la comunitat acadèmica, professionals sanitaris, investigadors, pacients, cuidadors de pacients, institucions i professionals de la indústria sanitària “.

Igualment, la Càtedra d’Investigació del Dolor de la UCV posarà èmfasi en el desenvolupament de tesis doctorals, així com en l’organització de conferències, simposis i altres activitats divulgatives en l’àmbit del diagnòstic i del tractament del dolor. El nomenament del Dr. Llopis com a director d’esta Càtedra d’Investigació del Dolor passa a engrossir el seu dilatat currículum professional, en què destaquen, entre altres, el màster en Investigació i Tractament Especialitzat del Dolor i la seua tasca, complementària a la assistencial, com a professor universitari de l’assignatura d’Anestèsia i Reanimació.

Unitat del Dolor de l’Hospital d’Alzira El Dr José Emilio Llopis és, així mateix, el cap de la Unitat del Dolor de l’Hospital d’Alzira, una de les més rellevants de la Comunitat Valenciana per l’abordatge integral que realitza del dolor agut i, sobretot, del dolor crònic que no respon als tractaments convencionals. Esta unitat, dependent del Servei d’Anestèsia i Reanimació, disposa de personal altament especialitzat, como els anestesiòlegs Sergio Zavala, Vicente Chisvert i Pau Benavent, i de totes les tècniques i tractaments necessaris per tractar pràcticament qualsevol tipus de dolor, independentment del seu origen i intensitat (dolors artròsics i degeneratius, dolors d’esquena, neuràlgies, cefalees rebels, dolors derivats de tractaments oncològics, etc.).

Així mateix, la Unitat del Dolor de l’Hospital de La Ribera compta amb els procediments més moderns per al bloqueig de nervis i ganglis; infiltracions epidurals, articulars o musculars; tècniques de radiofreqüència nerviosa i articular; epiduroscòpia diagnòstica i terapèutica; estimuladors de nervis medul·lars o perifèrics, o bombes de perfusió espinal de fàrmacs. Per això compta amb Consultes, Sala de Tècniques i Quiròfans propis. A més, l’abordatge d’estes patologies es realitza des d’una perspectiva multidisciplinar, treballant de manera coordinada amb professionals d’altres disciplines, com la Neurocirurgia, la Unitat de Raquis, la Unitat de Fibromiàlgia o el Servei de Psiquiatria.