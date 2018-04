La UPV celebra la Setmana del Llibre amb diferents activitats culturals i solidàries

Connect on Linked in

Fins a este divendres 27 d’abril

Connectar l’art i la literatura. És un dels objectius de Sara Vilar, professora de la Universitat Politècnica de València. Mitjançant fulles de llibres ha volgut crear tota una obra d’art per a jugar amb la imaginació de tots els alumnes.

Tot açò, forma part de les intervencions site specific que s’estan realitzant a la Biblioteca Central d’esta universitat per a celebrar la Setmana del Llibre.

També, l’alumne Joaquín Artime ha utilitzat diferents noms d’escriptors literaris junt amb les seues obres per a decorar la façana de la Biblioteca.

Este any, sota el nom de “Ciència, més enllà de la ficció”, des de la Universitat Politècnica de València volen fomentar la setmana del llibre amb diferents activitats com exposicions o, també, amb stands com la biblioteca solidària per a permetre que qualsevol persona puga adquirir el llibre que necessite de forma gratuïta.

Són ja més de deu anys que, des d’esta universitat, volen fomentar la lectura entre tots els seus alumnes a través d’iniciatives tan creatives com aquestes. Per a vincular la literatura amb altres sectors com són l’art i la solidaritat.