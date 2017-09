La UPV comença a treballar en el sistema de control de deformacions de la vessant de Cortes de Pallás

• Aquest mes han començat les labors prèvies, consistents en l’establiment del marc de referència que, al costat dels 15 prismes instal•lats el passat any, constituiran la xarxa geodèsica de control

• Pablo Seguí destaca que els mesuraments que començaran a final d’any ajudaran a preveure futurs lliscaments de la vessant i adoptar les mesures preventives o de resposta ràpida més pertinents

25/setembre/2017. El departament de Cartografia, Geodèsia i Fotogrametria de la Universitat Politècnica de València ha començat a treballar ja aquest mes en el sistema de control de deformacions de la vessant nord de la mola de Cortes de Pallás. Es tracta d’un avançat sistema de mesurament geodèsic que la Diputació de València va decidir engegar arran dels despreniments que en 2015 van sepultar la carretera i van deixar incomunicat el municipi, amb l’objectiu de poder establir un patró de comportament de la vessant i anticipar futurs lliscaments.

En concret, els enginyers responsables del projecte estan duent a terme ara el ‘monumentat’ del marc de referència que, en conjunció amb els 15 prismes reflectors que ja es troben instal•lats al llarg de la vessant, constituiran una xarxa geodèsica de control, sobre la qual realitzaran mesuraments periòdics amb escanejat làser i models basats en imatge. L’objectiu serà “avaluar amb rapidesa i precisió adequada el comportament de la vessant davant episodis de pluja, de sequedat o qualsevol condició que faça recomanable la seua anàlisi”, ha explicat el director de l’àrea de Carreteres de la Diputació de València, Javier Piedra.

Addicionalment, una vegada a l’any, es durà a terme un mesurament més exhaustiu, per al qual s’utilitzaran fonamentalment tècniques de distanciometria làser submilimètrica i, de manera auxiliar, tècniques GNSS d’alta precisió. Aquesta avaluació tindrà per objecte elaborar el càlcul de la xarxa geodèsica i analitzar les deformacions produïdes al llarg dels 12 mesos anteriors, permetent establir pautes de comportament de la vessant.

Per al diputat de Carreteres, Pablo Seguí, és precisament la possibilitat de comptar amb aquest tipus d’informació, l’aspecte “més important, ja que, si bé el sistema que hem instal•lat no impedirà que puguen tornar a produir-se successos similars al de 2015, sí farà més fàcil predir-los i, per tant, adoptar les mesures preventives o, si escau, de resposta ràpida, que pogueren ser necessàries”.

Antecedents

El 6 d’abril de 2015, es va produir el lliscament d’una part de la vessant nord de la mola de Cortes de Pallás, que va deixar sepultada la carretera CV-428, única via d’accés al municipi de Cortes de Pallás. La magnitud del succés va fer necessari que la Diputació de València, titular de la via, aprovara una actuació d’emergència de prop de 2 milions d’euros per a retornar aquesta carretera al seu normal ús, la qual cosa es va aconseguir el passat 21 de desembre d’eixe mateix any. Al costat d’aquesta primera actuació la corporació provincial va acordar a més el condicionament de la carretera i el seu entorn, de la vessant i de l’accés a Cortes de Pallás.

Així mateix, per a prevenir que un sinistre similar es tornara a repetir, es va dur a terme el sosteniment de la vessant i la protecció de la carretera davant despreniments puntuals en tot el tram de la vessant nord, així com la instal•lació del sistema geodèsic de control de deformacions, els primers mesuraments de les quals començaran a final d’enguany.

En total, més de 4 milions d’euros que han sigut invertits a través de l’àrea de Carreteres, la qual cosa demostra, en paraules del president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, el total compromís de la Diputació de València amb els veïns, als quals era prioritari no solament restablir el servei sinó garantir la seua seguretat”.