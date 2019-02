La UPV i Les Naus inicien un projecte per a detectar i afrontar la soledat de les persones majors de València

Connect on Linked in

El projecte europeu Healthy Loneliness proporcionarà eines a les persones majors que estan soles perquè puguen enfrontar el sentiment de soledat no desitjada, augmentar la seua autoestima i tindre un envelliment actiu i saludable.

A València, hi ha 43.124 persones majors de 64 anys que viuen soles -un 5’4% de la població total de la ciutat-, de les quals el 76’2% són dones. Per districtes, es concentren majoritàriament en L’Olivereta, Extramurs, Poblats Marítims i Quatre Carreres.

Proporcionar eines a les persones majors que estan soles perquè puguen enfrontar el sentiment de soledat no desitjada, augmentar la seua autoestima i tindre un envelliment actiu i saludable Aquest és l’objectiu del projecte europeu Healthy Loneliness, La Universitat Politècnica de València, a través del grup SABIEN de l’Institut ÍTACA, i Les Naus són els encarregats de desenvolupar aquest projecte a la nostra ciutat

Hui s’ha presentat públicament la iniciativa, i s’ha celebrat en Les Naus la primera reunió de tots els socis, inclosos els procedents de les altres dues ciutats participants: Pariu, que participa a través de l’entitat E-Sèniors, i Lodz (Polònia), que ho fa a través de la Universitat de Lodz.

Durant un any, València, París i Lodz realitzaran una anàlisi sobre la soledat en les seues respectives urbs, en el qual inclouran tallers participatius i posaran en marxa accions pilot extretes del treball col·laboratiu.

Durant la jornada s’ha mostrat una primera radiografia de la soledat de les respectives ciutats. En el cas de València, prenent les dades de l’Oficina d’Estadística de l’ajuntament, hi ha 43.124 persones majors de 64 anys que viuen soles -un 5’4% de la població total de la ciutat-, de les quals el 76’2% són dones. També de la xifra total de persona soles, un 36% són dones de més de 79 anys. Per districtes, es concentren majoritàriament en L’Olivereta, Extramurs, Poblats Marítims i Quatre Carreres.

Els tècnics del projecte han identificat causes diverses que porten a l’estat de soledat no desitjada com pot ser l’increment de l’esperança de vida o la individualització de la societat, així com conseqüències directes com són la deterioració de la salut física, emocional i mental o l’aïllament social.

Afrontar la soledat

El projecte Healthy Loneliness València, cerca crear consciència entre la ciutadania i les administracions públiques de la necessitat d’abordar una problemàtica tan actual i preocupant en les nostres societats com és la soledat no desitjada. El regidor d’Innovació de l’Ajuntament de València, Berto Jaramillo, qui ha inaugurat la jornada de treball, ha assenyalat: “volem ser generadors d’iniciatives i de polítiques públiques dirigides a actuar enfront de la soledat, especialment present en les grans ciutats. Tenim com a repte identificar a les persones en risc per a intervindre i ajudar-les”.

Com comenta Antonio Martínez, enginyer de telecomunicacions i investigador de la Universitat Politècnica de València, la soledat és un dels principals factors que determinen la nostra salut, “per la qual cosa qualsevol activitat que identifique a les persones majors que viuen soles i promoga un envelliment actiu i saludable tindrà un efecte directe en el benestar de la nostra societat de múltiples formes”

Seguint aquesta direcció, i també a fi de proporcionar eines a les persones majors que estan soles perquè puguen enfrontar el sentiment de soledat, augmentar la seua autoestima, tindre un envelliment actiu i saludable i millorar la seua qualitat de vida, el projecte realitzarà accions diverses durant un any. Se celebraran fins a tres tipus de tallers de co-creació dirigits a persones majors – triades perquè siguen una mostra representativa dels diversos barris de València- i a professionals (personal tècnic de benestar social, professionals sanitaris, ONGs, etc.), identificant entorns, causes, conseqüències i necessitats.

Posteriorment es buscarà a persones majors voluntàries que se senten soles per a participar en les activitats dissenyades, així com en una avaluació del seu estat de salut mental i autoestima abans i després de la seua participació en el projecte. Aquesta anàlisi formarà part de l’avaluació final de resultats del projecte..

Envelliment actiu

El projecte Healthy Loneliness segueix el deixant d’altres iniciats en Les Naus i dirigits al foment de l’envelliment actiu, com és el cas de Activage, que monitora a persones majors que viuen soles a fi de que continuen mantenint la seua autonomia, o el Programa Activa Cultural que fusiona les activitats físiques amb les visites museístiques.