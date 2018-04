Connect on Linked in

La VI edició de la Marxa Cicloturista del Mediterrani, celebrada el matí del dissabte 21 d’abril, ha sigut un èxit. Amb eixida i arribada al Perelló, enguany la meta i la zona de avituallament s’han traslladat al Parc del Socarrat, un espai amb major cabuda per a albergar a tots els ciclistes participants.

A les 8:30 hores del matí, 250 cicloturistes van partir des del parc del Socarrat del El Perelló en una ruta de 106 km que va recórrer les poblacions de Sueca, Albalat de la Ribera, Alzira, La Barraca de Aigues Vives, Barx, Tavernes de la Valldigna, Cullera i el Mareny de Barraquetes, entre unes altres, i que tenia la seua meta de tornada al Perelló.

Els ciclistes van realitzar un primer avituallament en la població de Barx sobre les 10:30 hores, abans de reprendre la marxa de tornada al Perelló, on van ser rebuts per multitud d’afeccionats en aconseguir l’anhelada meta poc abans de les 12:20 hores. El segon avituallament va ser en l’avinguda Adolfo Suárez, al costat del Parc del Socarrat, on els esportistes van reposar forces després d’una intensa jornada de ciclisme, acompanyats per unes excel·lents condicions meteorològiques a escassos metres de la premiada platja del Perelló.

Quan van haver-hi creuat la meta tots els participants, es va procedir al Lliurament de Premis als guanyadors en les diferents categories. L’Alcalde del Perelló, Andrés Fernández, acompanyant al President del Bici Club Picassent i Director de la Carrera, Fernando Gericó, van lliurar obsequis no solament als primers a creuar la meta, sinó també als ciclistes més joves, més veterans, al de procedència més llunyana i fins i tot als Clubs més nombrosos.

En la prova van participar esportistes professionals retirats i també en actiu, com és el cas d’Anna Sanchis (sis vegades campiona d’Espanya), Ángel Casero (vencedor de la Volta a Espanya en 2001), Vicente Aparicio (gregari de Miguel Indurain), Adrian Palomares, Carlos Greus, Salvador Sanchis i l’equip de ciclisme adaptat Hyundai Koryo Car amb el campió del món de 3km de persecució individual en pista, Ricardo Tingues, el medallista paralímpic Maurice Eckhard, i els campions d’Espanya Daniel Miñana i José Luís Agapito.