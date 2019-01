La vicepresidenta acompanya als veïns i veïnes de Guadassuar a la cavalcada de la ‘repartició de la carn’

Print This Post

La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, junt amb la diputada de Turisme, Pilar Moncho; el diputat de Cultura, Xavier Rius i el diputat de Medi Ambient, Josep Bort assisteixen a la cavalcada de ‘la repartició de la carn’ i a la inauguració de la Fira de Guadassuar

Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació: “Esperem que aquesta tradició acompanye sempre a la ciutadania de Guadassuar i, des de la Diputació intentarem continuar ajudant perquè així puga ocórrer”

Voro Montañana, alcalde de Guadassuar: “A més, es tracta de la fira més antiga de la Ribera i en un futur esperem que assolisca el nomenament de Bé d’Interès Cultural (BI

La localitat de la Ribera Alta, Guadassuar, ja està immersa en les seues festes patronals en honor a Sant Vicent i la Divina Aurora, que arranca amb una cavalcada anomenada ‘la repartició de la carn’ i posteriorment amb la inauguració de la Fira. La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, junt amb la diputada de Turisme, Pilar Moncho; el diputat de Cultura, Xavier Rius i el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, han acompanyat a l’alcalde de la localitat, Voro Montañana, i la resta de la corporació municipal, als primers actes del conegut també, com porrat de Guadassuar.

Maria Josep Amigó ha destacat que “és un honor el poder estar a Guadassuar i poder gaudir d’aquesta festa amb tots els veïns i veïnes del municipi, i també, de les localitats properes a Guadassuar”. I ha continuat: “esperem que aquesta tradició acompanye sempre a la ciutadania de Guadassuar i, des de la Diputació intentarem continuar ajudant perquè així puga ocórrer”.

Per la seua banda, l’alcalde de Guadassuar, Voro Montañana, ha manifestat que “la visita tant per part de la vicepresidenta de la Diputació, com també dels diputats, fa que la nostra fira obtinga major visibilitat en tota la província de València”. “A més, es tracta de la fira més antiga de la Ribera i en un futur esperem que assolisca el nomenament de Bé d’Interès Cultural (BIC)” ha remarcat Montañana.

A les 15:30 hores arranca la cavalcada de ‘La repartició de la carn’ és una processó cívica que recorre els diferents carrers del municipi i, en la qual hi participen gegants i cabuts, la muixeranga (La Carabassota), els diferents grups de danses. Al darrer de la cavalcada, desfilaran les carrosses dels xiquets i xiquetes i de les festeres de l’Aurora, tots acompanyats per la Banda de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar i, són els festers i festeres els encarregats de repartir rotllets i dolços tradicionals.

L’origen d’aquesta cavalcada, era una ofrena per part dels festers i festeres de Sant Vicent a la gent més desfavorida, on aquest dia se’ls entregava carn i, d’aquesta manera pogueren passar unes festes de la millor manera possible.