La vicepresidenta Maria Josep Amigó participa en la presentació del llibret de la Falla Plaça la Malva d’Alzira

Al llibret, realitzat per la Falla Plaça Malva d’Alzira, també ha col·laborat la vicepresidenta de la Diputació de València

A l’acte també es va fer entrega del Guardó d’Or la Malva a Vicent Cucarella, Síndic Major de Comptes de la Generalitat

Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació: “El llibret destaca per la qualitat en l’elaboració i en els continguts i, a més, és un referent en la normalització de l’ús del valencià”

La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, va participar ahir a la presentació del llibret faller ‘Tro d’avís’ de la Falla Plaça la Malva d’Alzira, i en el qual Amigó ha col·laborat per segon any consecutiu. La vicepresidenta va destacar que malgrat el diminutiu de llibret “no és poca cosa, atès que transcendeix fronteres del municipi, que destaca per la qualitat en l’elaboració i en els continguts, i que ha estat guardonat en diverses ocasions per la Generalitat Valenciana. Un llibret que és, també, un referent en la normalització de l’ús del valencià i en el qual he tingut l’honor de poder participar”.

Este any el llibret faller, s’emmarca sota el lema ‘Sostenim amb trellat’, reforçant la idea de fer unes falles més sostenibles, així com conscienciar a totes i tots de la importància de cuidar el medi ambient, i va estar presentat pel director de la Fundació Bromera per la Foment de la Lectura i membre de l’equip directiu de ‘Tro d’avís’, Josep Antoni Fluixà.

La vicepresidenta va posar en valor el treball que s’està realitzant per part de la Diputació, com de la Generalitat i de l’Ajuntament de València “perquè les Falles avancen cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, alhora que es mantenen o milloren els beneficis econòmics i socials de la festa. I és per aconseguir aquests objectius que s’ha impulsat el projecte ‘Per unes falles sostenibles’, que pretén analitzar l’estat actual de les Falles per així poder plantejar actuacions concretes”.

L’acte que va estar presentat per el duo humorístic alzireny L’Aixeta, es va celebrar a la Casa de la Cultura d’Alzira, i van assistir a més de la vicepresidenta de la Diputació, el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, la directori de l’Institut Valencià de la Dona, María Such, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez i part de la corporació municipal, així com alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores de la comarca de la Ribera.

A més, a l’acte també es va fer entrega del Guardó d’Or la Malva a Vicent Cucarella, Síndic Major de Comptes de la Generalitat. Es tracta d’un reconeixement a persones il·lustres que hagen destacat en algun aspecte de la seua vida professional, en àmbits ben diversos. Escriptors, músics, actrius, dibuixants o esportistes, entre d’altres.

La Setmana Cultural de la Falla Plaça Malva

Este any, la Setmana Cultural de la Falla Plaça la Malva compleix 27 anys sent la més veterana d’Alzira, celebrant la seua primera edició l’any 1993. Es tracta d’una setmana cultural multidisciplinària i oberta, amb gran diversitat d’activitats que van des de xerrades a exposicions i concerts, passant per teatre o projeccions cinematogràfiques, totes elles de considerable qualitat i que han implicat a figures destacades de tots els àmbits culturals.