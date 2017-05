La XVIII Trobada d’Algemesí arranca amb un cartell simbòlic dels valors de la Muixeranga construït pels dissenyadors Raül Hurtado i Juanra Estellès

El dia 10 de juny, la Plaça Major reunirà La Jove de Tarragona, que intentarà repetir l’èxit de les 9 altures aconseguides la temporada passada. La Conlloga de Castelló i les dos colles muixerangueres d’Algemesí, La Muixeranga d’Algemesí i la Nova Muixeranga.

Els 18 anys de Trobada a Algemesí comporten, segons el regidor de cultura, Pere Blanco, que la continuïtat està garantida independentment dels partits polítics que governen.

La presentació del cartell va omplir de gom a gom la sala de plens de l’Ajuntament en tant que aquesta és la primera vegada que el seu disseny s’encomana a creatius de prestigi.

Es tracta d’una muixeranga construïda amb 4 rodets o cabdells de tires de tela, cadascú dels colors dels vestits de les colles. D’acord amb un dels creadors, Raül Hurtado, el cartell construït a mà, recull els valors de La Muixeranga. La col·laboració, la participació, el punt d’encontre, la identitat o la germanor. Per això la pinya de colors va barrejant-se fins a què un dels colors corona la torre, en aquest cas és el morat de la Jove de Tarragona.

Un Aniversari ple de novetats

La XVIII edició marca un abans i un després en la Trobada d’Algemesí. Enguany l’organització està portant-se a terme entre les dos grans colles muixerangueres de la localitat. L’Escola de Tabal i Dolçaina i l’ajuntament. Per primera vegada compta amb el patrocini de la Conselleria de Cultura .

Així mateix, s’està preparant una programació pròpia per a tota la jornada del dia 10, des del matí fins a ben entrada la nit.

Respecte de la música, enguany l’Escola de Tabal i Dolçaina, que sempre acompanya les colles d’Algemesí, actuarà amb els músics de la Llavor Dolçaina i Tabal, i la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló.

Com sempre, les dues colles convidades conviuran durant dos dies a Algemesí. La Muixeranga d’Algemesí amb la seua colla convidada “La Jove de Tarragona” i la Nova Muixeranga d’Algemesí amb “La Conlloga de Castelló”.

Es pretén per tant que siga una jornada especial com van ressaltar tant el mestre de la Muixeranga d’Algemesí Marcos Castell, com la presidenta de la Nova Muixeranga, Maria Esplugues i la vicepresidenta de l’Escola de Tabal i Dolçaina Madel Marqués.