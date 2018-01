L’Agència d’Ocupació d’Almussafes obri noves vies de formació per a combatre la desocupació

Connect on Linked in

L’Ajuntament acaba de concloure la primera edició del curs per a l’obtenció del carnet de carretó elevador frontal i remolcadora

El consistori ha finançat el projecte, que ha impartit la Fundació per al Desenrotllament i la Innovació en les instal•lacions de Ford Espanya

Almussafes, a 19 de gener de 2018. Ahir dijous 18 de gener va concloure la primera edició del curs de carretó elevador frontal i remolcadora impulsat i finançat per l’Ajuntament d’Almussafes. Les instal•lacions de Ford Espanya han acollit les sessions teòriques i pràctiques, que han sigut impartides per la Fundació per al Desenrotllament i la Innovació, vinculada a la factoria. L’alcalde, Toni González, va participar en l’acte de clausura d’esta iniciativa que obri una nova via dins de l’estratègia de foment de l’ocupació del consistori municipal.

L’executiu d’Almussafes continua treballant per a ampliar els horitzons en matèria d’ocupació. A més d’adherir-se a quantes iniciatives sorgixen per part del Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) i impulsar diversos programes formatius a través de l’Agència de desenrotllament local de la població, el consistori municipal acaba d’obrir una via perquè la ciutadania puga continuar ampliant les seues possibilitats d’inserció laboral.

Este mes de gener, la Regidoria d’Ocupació de la població ha desenrotllat la primera edició d’un nou curs que forma als seus participants per a l’obtenció del carnet de conductor de carretó elevador frontal i remolcadora. Les instal•lacions de la factoria Ford Espanya han acollit tant la fase teòrica com la pràctica, ambdós impartides per especialistes de la Fundació per al Desenrotllament i la Innovació, d’este programa finançat íntegrament pel consistori municipal.

“La millora de la formació i capacitació de la nostra ciutadania és una altra de les vies necessàries per a aconseguir la plena ocupació a Almussafes, per la qual cosa des de l’executiu que presidisc sempre estarem oberts a invertir en totes aquelles accions que se centren en este objectiu”, assevera el primer edil, Toni González.

En esta ocasió, un total de 16 veïns i veïnes dividits en dos grups de huit persones han pogut disfrutar d’esta oportunitat d’augmentar les seues habilitats i millorar la qualitat dels seus currículums vitae. El primer grup va desenrotllar els continguts del programa els dies 10 i 11 d’este mes, mentres que el segon va assistir a les sessions just una setmana després, els dies 17 i 18 de gener. En ambdós casos, l’horari de les classes ha sigut de 8.30 a 16.45 hores. Quant a les exigències per a accedir, els únics requisits per a ser seleccionats era ser major d’edat, estar en possessió del permís de conduir B1 i superar el preceptiu test psicotècnic, prova que es va dur a terme el dia 8 de gener.

Precisament ahir dijous 18, aprofitant el final de la iniciativa, l’alcalde i regidor d’Ocupació va participar junt amb el director de Recursos Humans de Ford, José Abargues, el gerent de Formació, Seguretat i Prevenció d’Incendis, Enrique Roig, i el coordinador de vehicles industrials de l’Àrea de Formació, Jose Mª Saera, en l’acte de clausura d’este curs, en el que van aprofitar per a fer balanç de l’experiència i ressaltar la importància d’incrementar les capacitats relacionades amb l’àmbit industrial per a facilitar la inserció laboral de les persones desempleades.

Com la resta d’iniciatives promogudes per l’Ajuntament d’Almussafes, la convocatòria per a participar en este curs es va publicar en el nou punt de trobada virtual per a desempleats, emprenedors i empreses, PORTALEMP. El portal, inaugurat el passat any pel consistori, substituïx a l’anterior borsa de treball i oferix abundant informació relacionada amb l’ocupació.