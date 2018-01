L’Agrupació socialista d’Almussafes creix en nombre d’afiliats

Connect on Linked in

Puig i Rodríguez realitzaran els seus parlaments a partir de les nou i mitja de la nit, també intervindrà l’alcalde d’Almussafes, Toni González.

L’Agrupació del PSPV d’Almussafes ha superat la xifra de 200 afiliats. L’executiva local ha organitzat per a este divendres dotze de gener un acte en la Llar del Jubilat del municipi.

A l’acte assistirà el president de la Generalitat i secretari general del PSPV, Ximo Puig, i el president de la Diputació de València i portaveu de l’Executiva Nacional, Jorge Rodríguez.

Els tres repassaran els objectius aconseguits en esta primera meitat de legislatura en cadascuna de les institucions que presideixen.

L’Acte servirà com a reconeixement als 205 afiliats socialistes d’Almussafes, i donarà el tret d’eixida a la campanya que posarà en marxa el PSPSV amb l’objectiu de fomentar l’afiliació, fer valdre les agrupacions locals i revitalitzar el partit des de la base.

És per això que, en paraules de Toni González, “és un orgull que Almussafes siga el punt de partida d’esta ambiciosa campanya”.

Des d’agrupació local del PSPV d’Almussafes és una de les que més ha crescut en afiliació de tota la comunitat valenciana.

González ha manifestat que la d’Almussafes, “és l’agrupació amb més nombre de militants tant de la Ribera Baixa com de la Ribera Alta, superant municipis amb molta més població, com Alzira, Sueca, Cullera o Carcaixent.