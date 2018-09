L’Ajuntament acosta 196 activitats culturals a carrers i places de la ciutat en la tercera edició de «Cultura als Barris»

Connect on Linked in

Un total de 24 barris (14 més que l’any passat i el triple del primer any) seran l’escenari de la tercera edició de la campanya «Cultura als Barris», la iniciativa municipal que acosta activitats culturals gratuïtes a diferents emplaçaments de la ciutat. La Regidora de Recursos Culturals, Glòria Tello, ha presentat hui la nova programació d’este projecte que es desenvoluparà, a partir del pròxim cap de setmana, a l’aire lliure, en carrers i places de La Carrasca, Patraix, Sant Pau, Les Tendetes, Nou Moles, La Llum, Torrefiel, Montolivet, La Malva-rosa, Cabanyal-Canyamelar, La Creu del Grau, Aiora, Arrancapins, Els Orriols, Campanar, Soternes, La Creu Coberta, Malilla, Natzaret, Sant Marcel·lí, Benicalap, Vara de Quart-Tres Forques, Trinitat, i La Raïosa.

«Cultura als barris» arranca el dissabte 8 en 12 dels esmentats barris, amb diferents concerts, un recital de poesia, un monòleg d’humor, tallers de manualitats, jocs populars, teatre infantil, màgia, cinema, contacontes i circ. Amb totes estes propostes, tal com ha explicat la regidora, «descentralitzem i democratitzem la cultura amb la màxima que tot el món té dret de gaudir d’ella«. «Volem facilitar l’accés a la cultura, per a fer-la més accessible a les persones que ho tenen difícil per lloc de residència o per qüestions socials o econòmiques». A més, ha afegit, «si acostem els espectacles i les activitats culturals a la ciutadania afavorim l’hàbit d’assistència i fomentem la creació de nous públics perquè també volem acostumar a la gent a consumir cultura, perquè tenim uns agents culturals amb molt a oferir».

Durant la presentació d’esta campanya, la regidora ha indicat que el pressupost d’este projecte és de 357,296 euros, i ha aclarit que «el fet que les activitats siguen gratuïtes no significa que els professionals de la cultura que hi participen no cobren». Enguany són 1.847 les persones implicades.

Respecte a la programació, Glòria Tello ha explicat que ha sigut elaborada «pensant en la màxima diversitat i nivell de qualitat». «Volem oferir una visió global de l’oferta artística i cultural valenciana». A més, segons ha detallat, el projecte busca «la participació ciutadana, la difusió de la nostra història, cultura i llengua; així com la promoció dels diferents sectors dels professionals de les indústries culturals valencianes».

«Enguany hem augmentat l’esforç per implicar els agents culturals locals que actuen als barris, i hem mantingut una coordinació amb els programadors de les 10 Juntes Municipals de Districte, que treballen cada any per intentar dinamitzar també els seus districtes. D’altra banda, hem comptat amb persones més anònimes que fan eixa tasca també cada any per no solapar-nos i traure més rendibilitat a allò que oferim a la ciutadania». La regidora també ha destacat l’increment dels barris als quals s’acostaran les activitats, així com l’augment de la inversió municipal, en un 118,41%.

Pel que fa a les activitats, ha ressaltat la incorporació de noves propostes com, per exemple, els tallers didàctics de realització de ninots de falles, els tallers d’interpretació de l’arquitectura de la ciutat per a un públic infantil. Una altra novetat serà el combat d’il·lustradors. «Introduïm també danses populars valencianes i el cant d’albaes amb la intenció de recuperar les tradicions pròpies, no sols de la ciutat, sinó de cada barri». «Menció destacada suposa la incorporació dels monòlegs d’humor per a adults, amb figures reconegudes com Óscar Tramoyeres, Àlex Martínez, Peter Pardo, Ruben Aparisi i Rafa Forner».

L’ÒPERA BASTIÀ I BASTIANA

«També hem tingut en compte l’adaptació als espais amb formats de proximitat per a trencar barreres entre el públic i l’escena, sempre amb l’escenografia l’adequada», ha conclòs la regidora qui, a este respecte, ha destacat, entre d’altres, l’actuació de l’alumnat del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo de Les Arts, que amb la col·laboració de l’Ajuntament i dins del projecte Les Arts Volants, posarà en escena l’òpera Bastià i Bastiana de Wolfgang Amadeus Mozarts.

Este espectacle se celebrarà el divendres 28 de setembre, a la plaça de la Mare de Déu, el dissabte 29 a la dels Angels i el diumenge 30 a l’esplanada del parc d’Aiora. A l’octubre, esta òpera es podrà gaudir a la plaça del Pilar (el dia 5), a la plaça de l’Ermita d’Orriols (el dissabte 6) i a la plaça de l’Esglèsia de Benicalap (el diumenge 7). Quatre d’estes representacions s’emmarquen al projecte «Cultura als barris», que s’enceta dissabte amb propostes com un concert de música Swing, per a tots els públics, a les 22 hores, al barri d’Arrancapins, al districte d’Extramurs. El mateix espectacle estarà a l’abast de la població de Natzaret, als Poblats Marítims el diumenge 9. A la plaça del Santíssim Crist, a les 19 hores. El diumenge l’activitat cultural continuarà a Arrancapins, Benicalap, Campanar, Els Orriols, La Creu Coberta, La Raïosa, Malilla, Sant Marcel·lí, Soternes, Trinitat, Vara de Quart-Tres Forques. La programació es perllonga fins al 4 de novembre.