L’Ajuntament de Carlet aposta per la formació dels jóvens a l’estiu amb 44 beques formatives

El consistori posa en marxa durant el mes de juny la selecció d’alumnat major de 18 anys per a la Dipu et beca i #BECarlet 14 estudiants universitaris i de cicles formatius majors de 18 anys podran disfrutar durant este estiu de les beques de pràctiques formatives que s’oferixen a través del programa La Dipu et beca. Un programa que té com a objectiu la formació dels estudiants en l’àmbit local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació.

Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals, cofinançats entre la Diputació de València i l’Ajuntament de Carlet. En este cas, les beques seran d’un mes o de dos mesos, depenent del departament al qual estiguen adscrites.

Enguany s’oferix una beca de dos mesos al departament d’Intervenció, una beca de dos mesos a l’Oficina Tècnica d’Urbanisme, dos beques de dos mesos als serveis administratius de l’Ajuntament, 2 beques de dos mesos per a realitzar pràctiques a la Biblioteca municipal, una beca de dos mesos en l’àrea de Comunicació, una beca de de dos mesos en l’àrea de Comerç, Cultura i Turisme, 1 beca de dos mesos en l’àrea de secretaria, 4 beques d’un mes per al programa de classes de reforç i repàs a l’estiu per a l’alumnat amb necessitats que es desenvoluparà al llarg del mes d’agost.

El termini de presentació d’instàncies s’inicia el dimarts 29 de maig i es tanca el 8 de juny. Els criteris per a valorar els mèrits dels aspirants seran la situació socioeconòmica, el fet d’estar empadronats a Carlet, no haver tingut la condició de becari en exercicis anteriors, l’adequació de les ensenyances cursades al perfil del lloc que s’ha d’ocupar, la nota mitjana de l’expedient, el coneixement del valencià, la formació complementària i altres circumstàncies com tindre un grau de discapacitat igual o superior al 33 % o formar part d’una família monoparental.

#BECarlet, estudiants a l’Escola d’Estiu

Paral·lelament, l’Ajuntament de Carlet torna a posar en marxa el programa de pràctiques formatives #BECARlet per aquells estudiants que vulguen ser monitors en l’escola d’estiu del municipi. Este programa, que arriba enguany a la tercera edició, oferix 30 beques formatives per a estudiants carletins, majors de 18 anys, que cursen estudis universitaris o de cicles formatius en diverses especialitats. La beca tindrà una durada d’un mes i els estudiants desenvoluparan les seues pràctiques formatives dins del programa Escola d’Estiu i Aventura d’Estiu. Amb l’objectiu que accedisquen el major nombre de jóvens carletins a estes beques de 500 €, en la selecció de beneficiaris es valorarà la renda, el nivell acadèmic, la formació complementària, el coneixement del valencià i, també, que no hagen accedit amb anterioritat a una beca de característiques similars.