L’Ajuntament de Carlet posa en marxa per segon any l’innovador programa XeCarlet

El programa no sols inclou ajudes per als estudiants de tots els cicles educatius sinó també per als alumnes menors de tres anys que acudixen a les escoletes infantils, privades o públiques

El xec escolar que rebran les famílies estarà entre els 100 i els 30 euros i l’objecte principal és ajudar-los a fer front a la tornada a l’escola el pròxim mes de setembre, a més d’incentivar el comerç local ja que el xec es canviarà als comerços locals. Unes ajudes a les quals poden optar tots els escolars empadronats a la ciutat i que està rebent una gran resposta per part de les famílies carletines.

Una de les principals innovacions que aporten estes ajudes és que es garantix una subvenció per a les famílies de menors de tres anys. Segons explica la regidora d’Educació, Nela Aznar, “no sols es tracta de fer un repartiment equitatiu de les ajudes, sinó també garantir la universalitat del dret de l’educació i que els menors de tres anys tinguen una ajuda municipal que permeta a les famílies aconseguir una conciliació familiar i una igualtat d’oportunitats per als menors també en edats tan primerenques”. En el cas de menors de tres anys, l’ajuda es destinarà al finançament parcial o total del cost de la matrícula i part del cost de la primera mensualitat en cas que el valor del xec siga superior al de la matrícula.

La Regidoria d’Educació ha establit una ajuda variable en funció del nivell escolar i de la renda per capita de les persones empadronades en la mateixa vivenda que l’alumne/a sol·licitant. L’alumnat d’Educació Infantil, tant de primer cicle com de segon cicle, serà beneficiari d’una ajuda que varia entre els 100 i els 50 euros, els estudiants d’Educació Primària rebran una ajuda que oscil·la entre els 30 i els 60 euros i els alumnes d’Educació Secundària rebran una ajuda que fluctuarà entre els 30 i els 60 euros.

Els requisits per a poder ser beneficiari d’esta ajuda són estar empadronat a Carlet junt amb els pares, tutors, acollidors o guardadors amb anterioritat al 4 de juny de 2018, estar escolaritzat en el curs 2018/2019 en qualsevol dels cursos dels nivells d’Educació Infantil, Primària, Especial i Secundària, no presentar absentisme escolar, que els pares o beneficiaris no tinguen la condició de deutors en el moment de recollir l’ajuda i que la renda per capita dels membres empadronats en la mateixa vivenda que l’alumne/a no supere els 10.000 euros o els 72.460 en el cas de la renda familiar. Les sol·licituds de les ajudes es poden presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament fins al 20 de juliol.

Més informació: http://www.carlet.es/va/page/ajudes-escolars-xecarlet-2018