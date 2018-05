L’Ajuntament condiciona la zona d’aparcament del carrer O’Donnell d’Alzira

Connect on Linked in

Alzira, 22 de maig de 2018 – Des de la Regidoria de Gestió Urbanística de l’Ajuntament d’Alzira s’ha estat treballant per ampliar el nombre de places d’aparcament en diferents punts de la ciutat. Recordem que anteriorment s’habilitaren solars per a l’aparcament de vehicles a la zona del carrer Gabriela Mistral i també a General Castaños de la zona de les Barraques, ara li toca el torn a la zona del carrer O’Donnell, que ja està condicionat per a eixe ús. Recordem que tots els solars habilitats per l’Ajuntament d’Alzira per a l’aparcament de vehicles són d’ús lliure i gratuït.

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, declara: “Des del nostre departament continuem treballant en la línia marcada de millorar la ciutat i fer-la més còmoda, accessible i agradable tant per als ciutadans com per als visitants, per la qual cosa continuarem amb actuacions que determinen eixa línia que ens marcàrem des de l’inici de la legislatura”.