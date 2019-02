L’Ajuntament d’Algemesí guanya el contenciós a la seua tresorera

Connect on Linked in

La sentència estableix que no s’ha vulnerat el dret a la intimitat de la funcionària

El jutjat contenciós administratiu número set de València ha desestimat el recurs presentat per la tresorera de l’Ajuntament d’Algemesí, Cristina Serrano, contra l’acord del ple de l’Ajuntament pel qual se sol·licitava obrir un expedient disciplinari.

La tresorera al·legava que des de l’ajuntament s’havien practicat proves sense tindre competència per a això, sense el seu coneixement i “amb vulneració dels principis i garanties de defensa, vulnerant-se el dret a la intimitat atés que el seu ordinador de treball personal ha sigut intervingut sobre la base que es van trobar uns documents en una fotocopiadora que no han sigut incorporats a l’expedient”.

La jutgessa titular del jutjat dels contenciós administratiu número set de València considera que l’actuació duta a terme per la corporació municipal obeeix a la seua obligació d’emetre una proposta raonada sobre els presumptes fets comesos.

L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, considera que “ha quedat demostrat que el consistori va actuar correctament. No podíem mirar per a un altre costat davant la gravetat dels fets comesos per la funcionària. Era el nostre deure arribar al fons de la qüestió, primer per la responsabilitat que exercim i, en segon lloc, per respecte i consideració a la resta de funcionaris que vénen cada dia a treballar, que compleixen amb l’horari i amb les seues obligacions”.

Trenzano ha afegit que “en cap moment hem volgut publicitar aquest fet, és més, no hem sigut nosaltres els qui l’hem portat a la premsa. El nostre únic interés era reconduir una situació insostenible des del punt de vista administratiu. No és possible que una treballadora pública es dedique a gestionar empreses privades en dies i hores de treball i fent ús dels recursos i eines municipals, que dega infinitat d’hores segons recull la seua fitxa i que falsifique justificants per a no vindre a treballar”.

Per a l’alcaldessa, “la senyora Serrano ens ha denunciat també per la via penal precisament per a paralitzar el curs de l’expedient disciplinari que s’havia posat en marxa. En tot moment hem tingut la certesa que féiem el correcte i el temps i el jutjat ens han donat la raó”.

Trenzano ha conclòs que “menció a part mereix l’actuació del PP local en aquest assumpte, absolutament lamentable. Ells van tindre accés a l’expedient, van veure tot el que hi havia i, davant els fets, no es van atrevir a votar en contra en el ple. Però això sí, mesos després emeten un comunicat de premsa dient que tot això era una persecució política de l’alcaldessa a aquesta funcionària. Aquest PP no entén de lleialtat institucional ni del que és o no correcte. Tot els val amb atacar a l’alcaldia encara que hagen de mentir conscientment i acusar-me d’una cosa més pròpia dels qui van fundar el seu partit”.

Per a la jutgessa, “no ha quedat acreditada la vulneració del dret a la intimitat que denúncia ni la filtració a la premsa o als grups polítics”. La responsable judicial considera que no existeix cap prova que acredite les manifestacions de la tresorera.

La sentència estableix que el treball del consistori no ha vulnerat els drets de la tresorera municipal, “perquè la no intervenció de la interessada en aquesta fase prèvia no resulta suficient per a decretar la nul·litat de l’actuació atés que no estem davant un expedient administratiu incoat sinó davant una fase prèvia d’esbrinament”.