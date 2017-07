L’Ajuntament d’Algemesí ha desenvolupat tasques de neteja a la zona de La Xopera. En esta ocasió, les actuacions s’han portat a term

L’Ajuntament d’Algemesí ha desenvolupat tasques de neteja a la zona de La Xopera. En esta ocasió, les actuacions s’han portat a terme concretament en la zona del Bosc de Ribera.

L’esmentada zona està delimitada per la desembocadura del riu Magre, el riu Xúquer i l’antic ramal del Magre, conformant un triangle d’elevat valor ecològic i paisatgístic. La neteja s’ha centrat en la part del vell llit del Magre. L’evacuació d’abundants residus urbans com ara rodes, plàstics, envasos i ferralla, l’eliminació d’espècies invasores i el sanejament de la vegetació existent, per tal de permetre que l’aigua circule i millorar l’estat de la flora, han centrat les tasques en este entorn.

S’han recollit un total de 22.000 kilos de restes vegetals i 3.000 kilos de residus urbans, fent d’aquesta intervenció, la més important de les ja realitzades al voltant dels espais naturals de la població.

Pau Montalvà, regidor de Medi Ambient, ha declarat que amb esta intervenció “hem posat en valor un ramal del riu Magre que abans estava totalment cobert per canyes i vegetació morta. L’aigua apenes corria degut a la quantitat de residus existents al seu llit. Ara, este ramal s’incorpora definitivament al Bosc de Ribera i augmenta el seu valor ecològic.”

La zona està en tràmits de ser declarada Paratge Natural Municipal, fet que li atorgarà un major grau de protecció. El regidor afegeix: “L’espai ha de ser un espai natural, no una zona d’oci. Cal passejar per ella i gaudir d’un entorn únic, però no fer cap tipus d’activitat que puga interferir en la vida natural que allí es troba. Quasi no hi ha llocs així en la comarca. La zona d’esplai, de pícnic i d’oci es troba a l’altra banda del riu, no al Bosc de Ribera.”

Els darrers anys s’han plantat espècies en perill d’extinció de la mà de la Conselleria, la Fundació Limne i amb la coordinació municipal. L’ajuntament ha impulsat també diverses actuacions de neteja així com campanyes de sensibilització en l’entorn natural amb estudiants de totes les edats al propi riu Magre. “necessitem posar en valor els espais naturals, tindre cura d’ells i traslladar a joves i menuts eixa obligació. En eixe sentit s’està treballant des de la regidoria de Medi Ambient“, assegura Pau Montalvà.