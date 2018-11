L’Ajuntament d’Algemesí inicia una campanya per conscienciar de la necessitat de reduir els residus plàstics

Connect on Linked in

Monstres de plàstic amb panells informatius explicaran hàbits per disminuir l’ús del plàstic en la vida diària

Botelles d’aigua, gots de plàstic, envasos d’un sol ús, film de reciclatge, bosses d’snacks, i una llarga llista són alguns dels elements quotidians que utilitzem i tirem sense qüestionar si són saludables per a nosaltres i el nostre entorn. És una invasió plàstica, i així ho han volgut fer visible amb una acció de sensibilització que ha posat en marxa l’Ajuntament d’Algemesí.

Sota el títol «Parem la invasió. Que el plàstic no ens domine», s’han instal·lat 9 escultures plàstiques amb forma de monstre en diferents espais públics de la localitat. Aquestos monstres, creats per la companyia local Disparatario a partir del residus recuperats dels contenidors de la localitat, van acompanyats de panells informatius on es posa en evidència el greu problema que suposa la generació desmesurada d’aquestos residus i proposa una sèrie d’hàbits que es poden incorporar a les rutines diàries per tal de millorar aquesta situació.

Segons Pau Montalvà, regidor de Medi Ambient, «els índex de reciclatge a Algemesí són bons si els comparem amb la mitjana europea, però la solució no passa per reciclar més, sinó per consumir menys productes plàstics».

Des de la regidoria de Medi Ambient, «continuem amb la sèrie de companyes de conscienciació ambiental que aquesta legislatura em encetat. Cal marcar un camí sostenible en el nostre quefer diari, i en aquest cas, ens centrem en l’ús indiscriminat que es fa del plàstic, en tots els seus formats», assegura Montalvà.

Aquesta acció, desenvolupada per l’estudi creatiu SUC, «té per objectiu conscienciar sobre la quantitat de productes plàstics que ens envolten i provocar una reflexió sobre les nostres rutines de consum», declara Raül Hurtado, un dels creadors.

S’ha preparat també un espai web (invasiodeplastic.org) on es recullen un bon nombre de consells per poder viure amb menys plàstics. En acabar la campanya, les lones informatives utilitzades seran reconvertides en bosses que se sortejaran entre aquelles i aquells que participen en la difusió de la mateixa amb l’etiqueta #InvasióDePlàstic.