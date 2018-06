L’Ajuntament d’Algemesí renova el camp de gespa artificial del poliesportiu municipal Joan Girbés

Connect on Linked in

El poliesportiu municipal Joan Girbés tornarà a tindre en breu un camp de futbol en les millors condicions per a la pràctica del futbol, ja que en aquests moments està renovant-se la gespa artificial.

Amb un pressupost de més de 163.000 euros s’està portant endavant aquesta actuació que permetrà renovar la gespa artificial que després de 10 anys i amb un ús intensiu setmanalment per l’escola de futbol i els diferents partits s’havia deteriorat. Es tracta d’un camp on es juga o s’entrena tots els dies de la setmana.

Les actuacions han començat pel desmuntatge de la gespa deteriorada evitant danys en la base. Després de reparar els possibles desperfectes en la làmina inferior, es procedirà a col·locar la nova gespa artificial d’última generació per a la pràctica de futbol fabricat mitjançant el sistema TUFTING en línia.

El regidor d’Urbanisme, Pau Montalvà, ha destacat que “es tracta d’una obra que requereix una important inversió, però està més que amortitzada per l’ús intensiu i constant de la instal·lació”.

El projecte també preveu la instal·lació de noves porteries de futbol 7 que ja es trobaven deteriorades pel seu ús.

El camp de futbol del poliesportiu municipal és una de les instal·lacions esportives de la ciutat amb més ús, ja que el Racing d’Algemesí porta endavant allí la seua escola de futbol amb equips en totes les categories que entrenen diversos dies a la setmana. A més, també molts d’eixos equips juguen en eixe camp cada cap de setmana.

Amb aquest treball de canvi de la gespa artificial “el camp estarà en òptimes condicions per a la pràctica del futbol, tant per a entrenar com per a disputar partits a l’inici de la pròxima temporada”, assegura el regidor d’Esports, Pere Blanco.