L’Ajuntament d’Algemesí subvenciona una part del tractament agrícola urgent per a pal·liar els danys en els arbres fruiters afectats per la pedregada en col·laboració amb Copal i Tractaments Agrícoles Machí

El departament d’Agricultura avalua els danys causats en el camp i les pèrdues de producte, sous en el camp, de transport i comercialització

L’Ajuntament d’Algemesí està en contacte amb les entitats agrícoles locals per a avaluar els danys causats en el camp per la tempesta de vent i pedregada del passat 1 de juliol. Aquest desastre en el camp afectarà als arbres, la collita, els jornals dels treballadors del camp, el transport i el valor de manipulació i confecció de la fruita.

Responsables municipals d’Agricultura s’han reunit amb directius de la Cooperativa d’Algemesí SCJ i Tractaments Agrícoles Joaquín Machí per a iniciar un programa urgent de tractament dels arbres per a disminuir, en la mesura del possible, el dany causat en els arbres fruiters de la zona afectada en el terme municipal d’Algemesí. Per aquest acord, l’Ajuntament subvencionarà amb quatre euros per fanecada aquest tractament que ajude a rescatar els arbres afectats a Algemesí.

El regidor d’Agricultura, Antonio García, ha explicat que “hem tingut una reunió amb Copal i Tractaments Agrícoles Machí amb els quals hem arribat a un acord. Ells no guanyaran diners per a ajudar als agricultors que ho sol·liciten i l’ajuntament subvencionarà amb quatre euros per fanecada del cost del material necessari per a cicatritzar més ràpidament les ferides que ha fet la pedra als arbres. Així, el propietari que li interesse pagarà la resta del cost del tractament. Les dues empreses, Machí i Copal, han acceptat la proposta donada l’excepcionalitat del cas”.

Des de l’Ajuntament es va a sol·licitar la declaració de zona catastròfica del municipi d’Algemesí, que es decrete la devolució de l’IBI de rústica de 2018 i demanar la màxima reducció dels mòduls aplicables en la totalitat de les activitats agrícoles.

També es vol sol·licitar la inclusió d’un nou índex corrector que afecte a les indemnitzacions de les assegurances en casos de sinistre, sol·licitar a les diverses administracions competents que s’articulen ajudes per a pal·liar els danys econòmics amb subvencions a fons perdut i crèdits a interès zero, beneficis fiscals, eliminació de les cotitzacions agràries durant un any per a compensar la pèrdua de la producció i les despeses extraordinàries de poda i regeneració i reposició d’arbrat.

El consistori també vol sol·licitar a la Junta Local de Reg que inste a la Sèquia Reial la devolució dels costos d’enguany o l’exempció per a 2019, així com que la Generalitat prenga mesurades per a concedir les ajudes necessàries per a pal·liar els danys produïts a les collites, pèrdua de jornals en la recol·lecció, transport, manipulació i comercialització.

L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha indicat que “ens preocupen i ens ocupen els danys causats per la tempesta del passat diumenge 1 de juliol. Al marge de la profunda neteja de la població que es du a terme aquests dies, hem posat a la disposició de tots els algemesinencs en la pàgina web municipal informes meteorològics per a les assegurances i prenem mesures immediates per a pal·liar els danys en els arbres afectats, a més de demanar a altres institucions ajudes per a reduir els danys i les pèrdues econòmiques”.