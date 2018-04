L’Ajuntament d’Almussafes ampliarà el gimnàs del Pavelló Poliesportiu Municipal

Connect on Linked in

Les obres, que pròximament eixiran a licitació i que afectaran les sales de cardio, musculació i aeròbic, comptaran amb un pressupost total de 161.784,01 euros, dels quals 23.000 euros seran de fons propis

Per a guanyar espai es construirà un forjat sobre la sala d’aeròbic, amb la qual cosa s’obtindrà una nova aula amb accés des del corredor del primer pis

Aprofitant la intervenció es repararan unes goteres i es dotarà al gimnàs amb una vitrina que proporcionarà una major il•luminació a les instal•lacions

Almussafes, a 10 d’abril de 2018. Els usuaris de la sales de cardio, musculació i aeròbic del Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes comptaran en pocs mesos amb un major espai per a la realització dels seus exercicis. El consistori municipal està tramitant en estos moments la licitació d’una nova intervenció urbanística que permetrà sumar al voltant de 125,93 metres quadrats a l’espai destinat a gimnàs, que en l’actualitat té un aforament per a 45 persones. Tal com consta en el projecte, es guanyarà una nova sala oberta i annexada a l’actual dependència, que es destinarà a espai polivalent amb activitats dirigides a l’entrenament funcional. Les obres també inclouen la construcció d’un forjat intermedi amb fonamentació independent de la resta de l’edifici en la sala d’aeròbic de la planta baixa. Durant el procés està prevista també la reparació d’unes goteres i la instal•lació d’una vitrina amb vista a la pista central de la infraestructura per a millorar la il•luminació d’este espai.

El Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes és una de les dependències públiques més utilitzades pels ciutadans de la localitat. A més de les activitats que realitzen en les instal•lacions les distintes entitats esportives i de les classes impulsades directament pel consistori, el denominat gimnàs, dependència que comprén la sala de musculació, actualment amb 158 metres quadrats de superfície, i la sala de cardio, amb 85,19 metres quadrats, és un dels més visitats, ja que en l’últim trimestre ha comptabilitzat a 438 usuaris.

A pesar que el servici roman obert de dilluns a dissabte de 9 a 22 hores de manera ininterrompuda i els diumenges també en horari de matí, la gran demanda que registra l’espai des de fa ja diversos anys ha convertit la zona destinada a esta activitat, l’aforament de la qual està fixat actualment en 45 persones, en insuficient. De fet, “el passat trimestre no vam poder expedir nous carnets, ja que la nostra prioritat radica a garantir la seguretat dels usuaris i mantindre la qualitat del servici, que volem que continue sent de primer nivell”, assegura l’edil d’Esport de l’Ajuntament d’Almussafes, Pau Bosch.

Per a ampliar l’aforament de les esmentades sales i permetre la seua utilització per part d’un nombre més gran d’usuaris, el consistori hi ha encarregat la redacció d’un projecte de construcció i el Departament d’Urbanisme està preparant els plecs corresponents per a la seua licitació. Del pressupost total amb què comptarà l’obra, que ascendix a 161.784,01 euros, 23.000 euros aniran a càrrec de l’Ajuntament i la resta estaran subvencionats a través del Pla de Servicis i Obres Municipals (SOM) de la Diputació de València de l’exercici 2017.

“Amb esta intervenció aconseguirem un millor aprofitament de l’espai i podrem donar una millor resposta a la creixent demanda d’activitat física existent en el nostre municipi, quelcom que demostra que cada vegada la ciutadania està més conscienciada de la necessitat de cuidar el seu cos per a disposar de major salut”, destaca Bosch.

Característiques del projecte

El projecte consistix fonamentalment en la construcció d’un forjat intermedi amb fonamentació independent de la resta de l’edifici en la sala d’aeròbic de la planta baixa, que compta amb una altura suficient per a això, amb la qual cosa s’obtindrà un nou espai polivalent destinat a activitats d’entrenament funcional, que estarà annexat a l’espai dedicat a gimnàs. D’esta manera, la nova sala d’aeròbic es desplaçarà a la primera planta, la sala de cardio guanyarà 26,93m2 i tindrà una superfície final de 112,12m2 i la de musculació s’ampliarà en 99 m².

Aprofitant la intervenció, en el projecte s’inclou també la reparació d’unes goteres existents per mitjà de la superposició d’una coberta de xapa galvanitzada sobre la coberta inclinada de la sala d’aeròbic i Way Tan Kong i la instal•lació d’una vitrina amb vista a les grades de la pista polivalent amb l’objectiu de pal•liar el dèficit d’il•luminació registrat en la sala de cardio.

Altres intervencions

En la present legislatura, l’equip de govern ha realitzat distintes intervencions en el Pavelló Poliesportiu Municipal. Entre altres projectes, l’Ajuntament va dur a terme amb un total de 67.000 euros amb càrrec al superàvit de 2015 la remodelació dels paviments ecològics de biosuro en la sala polivalent de la infraestructura (37.000 euros), treballs que han de realitzar-se cada deu anys, i la instal•lació d’una graderia a peu de pista amb un total de 150 localitats addicionals (30.000 euros).

Una altra de les sales de l’edifici va començar 2017 amb una imatge renovada a causa de la substitució del paviment de la mateixa. Amb un pressupost que va ascendir a 6.316 euros, es va procedir a la col•locació d’una tarima flotant de roure en els 106 metres quadrats de superfície que cada setmana utilitzen els alumnes i alumnes de huit programes esportius impartits en este espai.