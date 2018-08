L’Ajuntament d’Almussafes comença les obres del Pavelló Poliesportiu Municipal

Connect on Linked in

Almussafes, a 23 d’agost de 2018. A partir del mes d’octubre les persones usuàries del Pavelló Poliesportiu Municipal comptaran amb major espai per a la pràctica d’exercici físic. El passat dimarts 21 d’agost van començar les obres que permetran a la infraestructura disposar de major espai per a algunes de les seues activitats. Concretament, l’edifici sumarà 99 metres quadrats per a la realització d’entrenament funcional i crossfit i la sala de cardio guanyarà 26,93 metres quadrats. Aquesta ampliació serà possible gràcies a la construcció d’un nou forjat intermedi amb fonamentació independent en la sala d’aeròbic de la planta baixa. La intervenció, adjudicada a l’empresa Víctor Tormo, S.L. per 161.784 euros (IVA inclòs) està previst que concloguen en un termini de 40 dies.

El pròxim mes d’octubre els amants de l’esport d’Almussafes disposaran de major espai en el Pavelló Poliesportiu Municipal de la localitat per a la pràctica de l’entrenament funcional i el crossfit. El passat dimarts 21 d’agost van començar les obres que permetran a la ciutadania comptar amb una nova sala de 99 metres quadrats de superfície per al desenvolupament d’aquestes activitats.

Aquesta intervenció, que està previst que finalitze en 40 dies, dotarà també a la infraestructura de 26,93 metres quadrats més d’espai per a la sala de cardio, amb el que es convertirà en un espai de 112,12 metres quadrats “amb major amplitud i comoditat”, assegura el regidor d’Esports, Pau Bosch. La intervenció urbanística, adjudicada a l’empresa Víctor Tormo, S.L., s’ha pressupostat en 161.784 euros (IVA inclòs) i amb un import de millores aplicades xifrat en 34.830,94 euros.

“Aquesta va a ser sens dubte una de les grans novetats de la temporada que iniciarem a l’octubre. Som conscients que les instal•lacions s’havien quedat obsoletes i fidels al nostre compromís d’oferir serveis de primer nivell abordem aquestes obres amb la seguretat que van a millorar l’experiència dels usuaris del pavelló”, assenyala l’edil.

El projecte que s’està duent a terme consisteix bàsicament en la construcció d’un forjat intermedi amb fonamentació independent de la resta de l’edifici en la sala d’aeròbic de la planta baixa, que compta amb una altura suficient per a açò, amb el que s’obtindrà un nou espai polivalent destinat a activitats d’entrenament funcional, que estarà annexat a l’espai dedicat a gimnàs.

Així, la nova sala d’aeròbic es traslladarà a la primera planta, la sala de cardio guanyarà 26,93 metres quadrats i tindrà una superfície de 112,12 metres quadrats i els usuaris del gimnàs comptaran amb un nou espai destinat a entrenament funcional i crossfit, dues pràctiques que incorporaran una vegada obertes les instal•lacions nous programes d’activitats dirigides per professionals experts.

Aprofitant la intervenció, està previst que es col•loque una vidriera amb vista a les graderies de la pista polivalent amb l’objectiu de millorar notablement la il•luminació de la sala de cardio i la reparació d’unes goteres mitjançant la superposició d’una coberta de xapa galvanitzada sobre la coberta inclinada de la sala d’aeròbic i way tan kong.