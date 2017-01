L’Ajuntament d’Almussafes conclou les obres de construcció d’una vorera lateral en el cementeri municipal

Les despeses d’execució dels treballs fronterissos a la necròpolis local ascendixen als 18.000 euros

En 2017 el consistori invertirà 46.000 euros en altres actuacions per a millorar la infraestructura pública, com la rehabilitació dels seus murs externs i l’edificació de noves sepultures

El consistori d’Almussafes acaba de finalitzar l’execució d’una vorera en el lateral del cementeri públic, obra integrada en el paquet d’inversions financerament sostenibles que l’executiu local ha realitzat amb el superàvit del 2015. Amb la construcció de la nova solera de formigó armat fronterís al fossar, la Regidoria de Cementeri, que dirigix Paqui Oliver, pretén millorar l’accés a la dependència municipal, a més del seu entorn. El cost global de l’actuació s’ha situat en els 18.000 euros.

L’Ajuntament d’Almussafes ha destinat 390.000 euros del romanent obtingut en 2015, que va ascendir als 3,95 milions, a una sèrie de projectes amb una vida útil superior a cinc anys, entre els quals es troba la recent construcció d’una vorera junt amb el cementeri municipal. Els treballs, que es van executar durant el passat mes de desembre, inclouen l’excavació de terres per mitjà de retroexcavadoras i ajuda manual en les zones fronterisses als murs, el farcit i estés de graves com a base de la solera, l’alçament de l’acerat de 20 cm de formigó i la posterior senyalització, tanca i neteja de les obres.

Esta actuació urbanística, que se suma a altres intervencions de millora i ampliació d’esta històrica necròpolis municipal desenrotllades durant els últims anys, té com a objectiu dotar d’una millor accessibilitat al camí que discorre per esta zona limítrof a la infraestructura pública, ja que diàriament pel mateix una gran quantitat de veïns. Paral·lelament a estes obres, el personal de l’Ajuntament ha completat l’esmentat projecte amb l’adequació del camí que separa la vorera recentment edificada de l’horta. “Amb este nou acerat pretenem facilitar la circulació dels ciutadans per l’exterior del cementeri perquè les seues eixides diàries, ja siguen esportives o d’oci, siguen més segures i no es vegen obligats a passejar per la terra”, comenta la regidora responsable de l’àrea, Paqui Oliver.

Altres millores per al 2017

D’altra banda, enguany el consistori emprendrà altres projectes de renovació del cementeri per mitjà d’una inversió de 46.000 euros. Les pròximes intervencions inclouen la rehabilitació de les antigues parets laterals (una orientada cap al camp de futbol municipal i una altra junt amb la nova vorera) del recinte públic i la construcció de nous nínxols per a ampliar la superfície destinada a les sepultures. En este sentit, l’executiu local actua en la infraestructura municipal tots els anys a fi de dotar-la d’una quantitat mínima de 30 noves tombes, actuació prevista en els pressupostos anuals.

La cripta d’Almussafes és una instal·lació que es va alçar fa més d’un segle i mig, quan el desenvolupament econòmic de la població depenia únicament de l’activitat rural. Durant l’última dècada i, a causa del creixement del municipi en milers d’habitants, la dependència municipal ha sigut objecte de nombroses ampliacions i rehabilitacions, entre les que destaquen l’execució d’una vorera asfaltada d’accés al recinte públic, l’adequació de la segona via d’entrada a l’edifici, la construcció de centenars de nínxols, la renovació dels seus jardins i la instal·lació d’una porta d’eixida antipànic.