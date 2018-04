L’Ajuntament d’Almussafes habilita una nova zona d’aparcament per a turismes

Connect on Linked in

Situada en el denominat ‘Camí Sendeta’, té capacitat per a un total de 20 vehicles i es va obrir al públic la passada setmana

Els operaris dels diferents plans d’ocupació s’han encarregat d’habilitar la parcel•la, que disposa de 400 metres quadrats de superfície

Almussafes, a 3 d’abril de 2018. Els veïns d’Almussafes que resideixen per la zona de el ‘Camí Sendeta’ ja compten amb un nou espai per a estacionar els seus vehicles. L’Ajuntament de la localitat va obrir al públic la setmana passada un nou aparcament públic amb capacitat per a 20 turismes al que s’accedeix per la ronda Síndic Antoni Albuixech i del que s’ix pel carrer Sueca. Els treballadors dels programes d’ocupació Emcorp i Emcord han habilitat un solar de 400 metres quadrats de superfície, mitjançant el clos de la parcel•la, l’anivellat del sòl, la col•locació de grava triturada i la corresponent senyalització vertical. Es tracta del primer aparcament que ha preparat el consistori municipal en el que portem d’any.

“L’habilitació d’aquests espais, a més de facilitar l’estacionament de vehicles en espais propers als habitatges dels seus propietaris, ens permet mantenir nets i cuidats aquests solars, la qual cosa al seu torn contribueix a disposar d’un nucli urbà molt més estètic”, assenyala el regidor d’Urbanisme, Andrés López.

El solar, amb accés des de la ronda Síndic Antoni Albuixech i eixida pel carrer Sueca, ha sigut sotmés en els últims dies a diversos treballs per a la seua adaptació com a aparcament. Concretament, s’ha procedit al clos de la parcel•la, l’anivellat del sòl, la col•locació de grava triturada i la instal•lació de la senyalització vertical per a garantir la correcta circulació pel mateix.

Malgrat aquesta nova obertura, els vianants poden seguir utilitzant el ‘Camí Sendeta’, atès que, després de la col•locació de la tanca en la parcel•la, que compta amb 400 metres quadrats de superfície, s’ha disposat espai suficient perquè aquesta via continue estant operativa per a la ciutadania que desitge travessar aquest espai a peu.

Últims aparcaments habilitats

Durant l’actual legislatura, l’executiu local ha incorporat més de 500 places d’aparcament gràcies als convenis de col•laboració signats amb els propietaris de les parcel•les en les quals es troben, la qual cosa suposa una superfície total de 3.968 metres quadrats. A més, el consistori municipal ha posat en marxa diferents intervencions sufragades amb fons propis amb l’objectiu d’adequar aquestes zones a les necessitats dels usuaris.

D’aquesta forma, s’han rehabilitat alguns d’aquests espais mitjançant el reasfaltat la col•locació de grava o la delimitació de les places, entre altres iniciatives. A més d’aquest aparcament del ‘Camí Sendeta’, enguany es procedirà a l’obertura d’un altre espai per a l’estacionament de vehicles.