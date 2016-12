L’Ajuntament d’Almussafes millora dos carrers del nucli urbà

Les obres d’asfaltat estaran concloses divendres que ve dia 23

El projecte urbanístic s’emmarca en el paquet d’inversions del superàvit de 2015

Almussafes, a 21 de desembre del 2016. El consistori d’Almussafes ha iniciat, durant el matí de hui dimecres dia 21, els treballs urbanístics de pavimentació d’alguns trams de les vies públiques Sant Josep i Ausiàs March. El projecte d’obra, sufragat íntegrament per l’ajuntament amb càrrec al superàvit acumulat en 2015, està pressupostat en prop de 40.000 euros i conclourà divendres que ve dia 23, amb la pintura vial dels dos carrers objecte de millora.

L’Ajuntament d’Almussafes està en ple procés d’execució del paquet d’onze projectes urbanístics financerament sostenibles, que es van a completar a través de la inversió 390.000 euros del romanent líquid de tresoreria per a gastos generals acumulat en 2015.

Precisament a les 8 del matí de hui dimecres s’han tancat al tràfic uns quants trams de les vies públiques Ausiàs March i Sant Josep per a emprendre en les mateixes els treballs de pavimentació parcial que asseguren una adequada circulació dels vehicles, així com la protecció de la seguretat dels vianants.

L’alcalde, Toni González, ha visitat les obres que s’han iniciat amb la neteja de les distintes zones objecte d’actuació i al fresatge del paviment asfàltic existent en les mateixes amb una profunditat d’entre 5 i 10 cm. I en una amplària d’un metre en el límit del rastell, a fi de rematar adequadament l’asfaltat existent amb les rigoles. “Amb esta acció, solucionarem definitivament la problemàtica detectada en molts dels nostres carrers, que deixen un buit de desnivell, al no realitzar un correcte procés de fresatge, un fet que suposa un risc de caiguda per als veïns que creuen per les mateixes”, explica el primer edil.

La intervenció urbanística suposa una inversió d’aproximadament 40.000 euros i estarà finalitzada divendres que ve, una vegada completada la pavimentació de les dos vies urbanes i ajustat l’asfalt al nivell de les rigolas i la consegüent pintura de marques vials en les mateixes.