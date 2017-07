L’Ajuntament d’Almussafes organitza un curs de formació de polidors

L’Agència de Desenvolupament Local del municipi atén així la petició de nombroses empreses del polígon industrial

Hui divendres 7 de juliol s’ha dut a terme la sessió teòrica, que constitueix el 20% del total de la càrrega formativa

Almussafes, a 7 de juliol de 2017. Hui divendres 7 de juliol, ha començat en la sala de conferències del Centre cultural d’Almussafes la part teòrica d’un curs de formació de polidors finançat pel consistori municipal en el qual els participants aprendran a escatar, polir, verificar i col•locar peces. Els assistents hauran de superar les 15 sessions de 6 hores de durada que es compon el programa, que és eminentment pràctic, i gràcies al que es donarà resposta a la demanda d’aquest perfil professional per part de les empreses situades en els polígons industrials de la localitat. La companyia Prisma Soporte Industrial S.L., situada a Benifaió, que imparteix aquest taller, ha assegurat que crearà una borsa d’ocupació amb els alumnes que completen el curs.

El consistori municipal d’Almussafes, en compliment amb els compromisos assumits amb la ciutadania en el Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació 2016-2020, concretament en l’apartat dedicat a la formació, continua posant a la disposició dels veïns la possibilitat d’ampliar el seu curriculum vitae i, en conseqüència, també les seues possibilitats d’inserció laboral.

L’acció més recent impulsada en aquest sentit per la Regidoria d’Ocupació ha sigut la posada en marxa d’un curs de formació de polidors, atès que nombroses empreses situades en els polígons industrials de la població han sol•licitat en els últims mesos a l’Agència de Desenvolupament Local la incorporació de treballadors amb aquest perfil professional. No obstant açò, actualment cap de les persones inscrites en la base de dades del departament compta amb coneixements ni experiència en aquest àmbit, per la qual cosa l’Ajuntament ha decidit resoldre aquesta necessitat impulsant un curs relacionat amb aquesta qüestió.

“Seguim apostant fermament per la formació dels nostres veïns com la millor via per a millorar la situació en la qual es troba l’ocupació i farem tot el que estiga en la nostra mà per a facilitar aqueix procés, tant als ciutadans com a les empreses situades en el nostre terme municipal”, assegura el primer edil, Toni González.

Hui divendres 7 de juliol, s’ha dut a terme en la sala de conferències del Centre Cultural la inauguració del curs en un acte al que ha assistit l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González, i el gerent de l’empresa encarregada d’impartir-lo, Prisma Soporte Industrial S.L. La companyia, creada en 2010, ha experimentat des del seu naixement un espectacular creixement en volum de negoci i en nombre d’empleats i compta des de 2013 amb una seu en el Polígon Font de Musa de Benifaió, per la qual cosa ja han avançat que els participants en el taller entraran a formar part d’una borsa d’ocupació interna, d’on eixiran les futures contractacions realitzades.

En el curs, finançat íntegrament amb càrrec als pressupostos municipals de 2017, participen un total de 16 persones i precisament hui, després de l’acte d’inauguració, ha començat la fase teòrica, que constitueix el 20% del total de 90 hores de formació. En ella, s’han explicat aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals. El restant 80% és pràctic i s’impartirà en sessions de 6 hores de durada en les instal•lacions de l’empresa en dos grups, un matinal i un altre vespertí. En els tres blocs temàtics en què es divideixen els continguts, els assistents aprendran també a escatar, polir, verificar i col•locar peces, a utilitzar els diferents equips de treball i a realitzar controls de qualitat.