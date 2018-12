L’Ajuntament d’Almussafes posa en marxa el seu sext Pla d’Ocupació Local

Print This Post

Els 12 treballadors contractats en esta nova convocatòria van iniciar les seues funcions professionals dimarts passat, 4 de desembre

Els nous contractes d’este programa municipal s’amplien i aconseguixen els sis mesos de duració

Dimarts passat 4 de desembre es van incorporar als seus llocs de treball les dotze persones seleccionades per a formar part del nou Pla d’Ocupació Local (POL) desenrotllat per la Regidoria d’Ocupació de l’Ajuntament d’Almussafes. Es tracta del sext programa completat des de l’inici de la present legislatura, una iniciativa amb què l’executiu local brinda una oportunitat professional a veïns i veïnes amb dificultats d’inserció laboral.

Amb la finalitat de millorar les condicions de treball de les persones destinatàries de la iniciativa, així com una major estabilitat econòmica de les mateixes, des de l’executiu s’ha optat per aplicar una ampliació a la duració del contracte en esta nova convocatòria del POL. De fet, la relació laboral del nou grup d’operaris amb l’administració local passa, en esta ocasió, de quatre a sis mesos.

Els distints departaments de l’administració local ja han rebut al grup de treballadors i treballadores, entre els quals es troben tres oficials de segona de la construcció, un peó d’obra, dos pintors, dos peons de neteja, altres dos de jardineria, un auxiliar administratiu i un conserge.

En 2017, estos plans, creats directament per l’executiu municipal i inclosos en el Pla Estratègic de Foment de l’ocupació 2016-2020, van permetre la contractació durant quatre mesos de 60 veïns i veïnes amb dificultats per a la seua inserció laboral.

Esta iniciativa, finançada íntegrament amb fons propis del consistori municipal, va suposar una inversió total de 400.000 euros l’any passat i la intenció de l’executiu municipal és seguir en esta direcció. “La nostra aposta per l’ocupació és ferma i decidida i per això la nostra estratègia és molt clara: hem d’aprofitar tots els nostres recursos per a continuar abaixant la taxa de desocupació”, explica l’alcalde, Toni González.

Prova d’eixe compromís, la inversió d’un total de 2.153.081 euros destinats íntegrament a polítiques d’ocupació durant l’any. “Des de l’executiu local estem combinant la implementació de distints programes d’ocupació dirigits a diversos col·lectius poblacionals i el resultat considere que està sent molt satisfactori per a Almussafes, atés que la nostra taxa de desocupació es troba en estos moments en el 6%, el que es considera pràcticament una desocupació tècnica”.