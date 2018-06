L’Ajuntament d’Almussafes sol·licita a la Generalitat Valenciana un nou cicle formatiu de grau superior per a l’IES de la localitat

Connect on Linked in

El govern municipal vol implantar el mòdul ‘Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers’, el més sol·licitat per les empreses

La directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial es compromet a estudiar el projecte de cara al curs 2019-2020

El consistori, que ha sol·licitat també l’ampliació de dos cicles ja existents, ha consensuat amb el centre aquestes propostes

Almussafes, a 21 de juny de 2018. El passat dimarts 19 de juny, l’alcalde d’Almussafes, Toni González, el regidor d’Educació, Pau Bosch, i el responsable de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de la localitat, Alfonso López, es van reunir amb la directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, Marina Sánchez Costas, per a sol·licitar la implantació en l’IES Almussafes del cicle formatiu de grau superior ‘Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers’, el més demandat per les empreses dels dos polígons industrials situats en el terme municipal de la població. A més, els representants del consistori li van traslladar la necessitat d’ampliar dos cicles ja existents però que actualment s’imparteixen de forma parcial. La responsable autonòmica es va comprometre a estudiar aquests canvis de cara a la seua implantació en el curs 2019-2020.

Per a l’actual equip de govern de l’Ajuntament d’Almussafes, la creació d’ocupació passa, entre altres qüestions, per augmentar la formació de la ciutadania. Per a l’alcalde del municipi i regidor d’Ocupació i Indústria, Toni González, “aquesta estratègia es tradueix en gran mesura a facilitar la implantació en l’IES Almussafes d’aquells programes formatius que capaciten als alumnes per a desenvolupar les tasques més demandades pel teixit empresarial de la població, concentrat sobretot en els dos polígons industrials del terme municipal”.

En aquesta línia, el primer edil, el regidor d’Educació, Pau Bosch, i el director de l’Àrea d’Educació, Alfonso López, es van reunir el passat dimarts 19 de juny amb la directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, Marina Sánchez Costas, per a sol·licitar la implantació en l’IES Almussafes del mòdul més demandat per totes les empreses situades en els polígons Joan Carles I i Nord, ‘Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers’, abans conegut amb el nom de ‘Matriceria’ i englobat dins de la família de la fabricació mecànica.

“Aquest mòdul s’impartia fins fa poc a Silla, però actualment està desactivat per falta de demanda. Per aquest motiu, sol·licitem a la Conselleria que revise el mapa de la FP per a traslladar aquesta formació al nostre institut, on estem convençuts que tindria bon acolliment, donada l’alta ocupabilitat en els nostres parcs industrials de les persones amb coneixements en aquest àmbit”, assegura Pau Bosch, qui va consensuar prèviament amb la direcció de l’IES Almussafes aquestes demandes abans de sol·licitar-les formalment a l’administració autonòmica.

Així mateix, els representants municipals van sol·licitar durant la trobada l’ampliació de dos cicles ja existents en el centre educatiu però que actualment s’estan impartint de forma parcial. Concretament, es tracta de les modalitats de ‘Mecanitzat per control numèric’, pertanyent al cicle formatiu ‘Programació de la producció en la fabricació mecànica’ i ‘Robòtica Industrial’, del cicle ‘Automatització i Robòtica Industrial’, dues modalitats flexibles que permeten als estudiants ampliar els seus coneixements mitjançant mòduls solts compatibles amb la seua activitat laboral.

La directora general els va traslladar que no anava a poder atendre les peticions per al curs 2018-2019 perquè la distribució de l’oferta formativa ja estava aprovada, però es va comprometre a iniciar l’estudi del projecte al costat dels tècnics de la Conselleria d’Educació per a la seua possible implantació en el curs 2019-2020. “Des del consistori ens comprometem a col·laborar en l’adequació de la infraestructura necessària en les aules per a la impartició dels continguts i comptem amb el compromís d’algunes empreses per a la realització en les seues dependències de quants exercicis pràctics siguen necessaris”, recalca el president de la corporació municipal.