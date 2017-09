L’Ajuntament d’Alzira abaixa els impostos

Alzira, 22 de setembre de 2017. El regidor d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament d’Alzira, Albert Furió, anuncia les modificacions de les ordenances municipals per al 2018, que suposaran una rebaixa en els impostos per als alzirenys i alzirenyes.

La proposta de la Regidoria d’Economia i Hisenda se sotmetrà a votació el proper dimecres 28 de setembre al plenari ordinari.

Entre altres, les reduccions i beneficis fiscals proposats afecten les següents ordenances:

• Ordenança de l’Impost d’Activitats Econòmiques, IAE, bonificacions per creació de llocs de treball indefinits que beneficiarà especialment les xicotetes i mitjanes empreses de la nostra ciutat que voran afavorides d’una manera percentual progressiva les condicions per tal d’incorporar nous treballadors a les seues empreses. A més, en cas d’empreses de nova creació es bonificarà a partir del primer treballador.

• Pel que fa a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica IVTM, també s’ha adoptat la rebaixa en relació als camions, tractors, remolcs i semiremolcs. D’esta manera, també les furgonetes destinades a activitats empresarials podran beneficiar-se d’una reducció del 10%.

• La taxa de fem d’activitats econòmiques passa de 154 € a 145 € per al proper exercici. Esta mesura beneficia més de 2.000 negocis de la nostra ciutat.

• La contribució rústica es rebaixa en un 10% de manera generalitzada per a tots els agricultors. El regidor d’Agricultura, Pep Carreres, assegura que amb esta mesura es vol beneficiar els llauradors de la nostra ciutat, per tal d’ajudar-los a afrontar la superació de la crisi i poder assumir un canvi de model productiu que garantisca la rendibilitat del treball agrari, baixant les despeses de producció.

El regidor d’Economia i Hisenda, Albert Furió, assegura que “amb mesures com estes reforcem el compromís de l’equip de govern, amb la reducció progressiva d’impostos locals per tal de beneficiar la ciutadania. També, s’han incorporat diverses propostes de l’AEA, l’Associació Empresarial d’Alzira, que són positives per tal de promoure el creixement de l’economia local”.