L’Ajuntament d’Alzira acull una xarrada d’alimentació saludable

Alzira, 29 de juny de 2018.- L’Ajuntament d’Alzira ha acollit una xarrada entorn de l’alimentació saludable promoguda per Umivale amb la col·laboració de l’Ajuntament i la clínica Tecma.

L’alcalde d’Alzira ha estat l’encarregat de donar la benvinguda als assistents i ha ressaltat la importància de seguir bons hàbits d’alimentació per a millorar la nostra qualitat de vida.

També ha estat present el director territorial d’Umivale a la Ribera, Luis Albert.

Diana Pina, membre de l’equip Tecma Nutrició, ha sigut l’encarregada de donar la xarrada en la qual s’han abordat els beneficis de mantindre una alimentació sana i equilibrada i com millorar els hàbits alimentaris. A més de saber com fer una compra saludable i com organitzar-se la setmana respecte dels menjars.

La xarrada ha estat dirigida als treballadors i treballadores de l’Ajuntament d’Alzira i al públic en general.

Pautes per a una alimentació saludable

La dieta mediterrània és la millor base per a una bona alimentació.

Utilitza menys sal i més sabors. Adoba amb herbes i espècies i milloraràs la teua salut.

Cinc menjades lleugeres al dia, t’ajudaran a mantindre la salut.

Un bon desdejuni és el preludi d’un bon dia. Pren-t’ho amb calma.

Pren molta fibra. És la millor aliada davant del sobrepés, la diabetis o el càncer de cólon.

La millor dieta és la que es fa sense pressa. Consolida els bons hàbits alimentaris.