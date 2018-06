L’Ajuntament d’Alzira amplia les zones d’accessibilitat lliure amb les xarxes públiques WIFI

Print This Post

Alzira,19 de juny de 2018 – La ciutat d’Alzira ha ampliat el nombre de zones amb xarxes públiques de lliure accessibilitat, per la qual cosa la ciutat ja compta amb punts lliures de senyal WIFI, “WIFI_Ayto_Publica”, en diferents zones de la ciutat com: la plaça Major, plaça de les Lletres Valencianes, l’oficina de la Clau, i a hores d’ara també hi ha accés lliure a la plaça de les Basses.

Des de la Regidoria de Transparència, Modernització i Participació Ciutadana s’ha millorat l’accés a les xarxes públiques WIFI, de tal manera que actualment es pot accedir només introduint nom, cognom i el número de telèfon mòbil, on es rebrà un SMS de confirmació amb la clau assignada a l’usuari titular (telèfon mòbil), que serà vàlida per a totes les zones amb senyal “WIFI_Ayto_Publica”.

Les credencials (telèfon mòbil i contrasenya) expiraran als 3 mesos, per tant, cada 90 dies haurà de realitzar un nou registre.

La regidora de Transparència i Participació Ciutadana, Inma Onrubia, ha declarat: “A poc a poc anem donant a la nostra ciutat els avantatges que toca com a ciutat moderna i actual. En este moment tenim quatre punts importants amb punts lliures de senyal WIFI, però també hem de dir que estan millorant-se tots aquells punts amb senyal en edificis municipals com el CPC, el magatzem municipal o el cementeri, i que estem treballant per obrir pròximament noves zones wifi. És important que els usuaris sàpiguen que disposen de diferents punts des d’on connectar-se lliurement i amb privacitat”.