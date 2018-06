L’Ajuntament d’Alzira aplica un recobriment de resina a peu dels fanals de la ciutat per previndre la corrosió

Connect on Linked in

Alzira, 29 de juny de 2018 – Com és habitual, durant els últims anys, des de la Regidoria de Gestió Urbanística estan realitzant-se actuacions per reforçar i protegir les bases dels fanals de la ciutat, per a evitar la seua corrosió, desperfectes ocasionats per l’orí dels gossos.

Lamentablement, el constant efecte de l’orí dels gossos afavorix l’oxidació i corrosió de les bases dels fanals, la qual cosa provoca la pèrdua de la seua estabilitat i, finalment, la seua caiguda.

Amb la finalitat d’evitar mals majors o la substitució dels mastelers, les mesures tracten d’incorporar un recobriment amb un compost especial de resina, que aïlla la zona més baixa dels fanals afectats per les contínues deposicions d’orí dels gossos.

A hores d’ara les actuacions es realitzen al carrer Catadau, i està previst continuar pels carrers Josefina Fernández, Pare Pompili, plaça Ana Sanchis i avinguda del Parc.

Segons declara Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, “la instal·lació d’este sistema de protecció està donant bons resultats, evitem així la degradació i el perill de caiguda dels fanals, al mateix temps que restaurem els que ja estan afectats i proporcionem una millora en l’estètica als vials de la ciutat”.