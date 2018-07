L’Ajuntament d’Alzira informa del tall de suministrament d’aigua, a la zona de la plaça Major esta nit de dimecres, per obres al clavegueram

Connect on Linked in

Alzira, 4 de juliol de 2018 – La regidoria de Gestió Urbanística informa als veïns i veïnes de la zona de la plaça Major i voltants, que degut a les obres de millora de les xarxes d’aigua potable i clavegueram al carrer Hort dels Frares que hui dimecres, a partir de les 22.30 hores i fins les 07.00 hores de dijous dia 5 de juliol, està prevista la realització de la desconnexió de les canonades antigues, i la posada en servei de les noves, als encreuaments dels carrers Hort dels Frares amb Reis Catòlics i amb la plaça Major.

Com a conseqüència d’estes actuacions la pressió del servei d’aigua potable, quedarà reduïda, com també s’informa que, al lloc on es realitzaran els treballs de connexió, es generarà el soroll habitual en una obra d’estes característiques i que hem fet tot el possible per minimitzar al màxim les molèsties, al realitzar prèviament totes les demolicions necessàries per portar a terme els treballs que ens ocupen la nit d’este dimecres.