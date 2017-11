L’Ajuntament d’Alzira instal•la 30 lluminàries als carrers Albuixarres i de la Unió

29 de novembre de 2017 – Des de la Regidoria de Gestió Urbanística va portant-se a terme la substitució de lluminàries en diferents carrers de la ciutat per augmentar la lluminositat al mateix temps que se n’incorporen d’il•luminació led. En esta ocasió, els carrers que disposen d’estes noves lluminàries són el carrer Albuixarres i el carrer de la Unió amb 30 dispositius.

Una mesura que, a poc a poc, es farà extensible a tota la població, per tal d’actualitzar els sistemes d’il•luminació i economitzar amb peretes led de baix consum.

Segons declara Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, “la instal•lació de nous dispositius led als fanals dels carrers d’Alzira és una mesura que beneficia a tota la població. Per una banda, economitzem en la despesa del rebut de la llum i, per l’altra, als carrers hi ha més lluminositat, per facilitar el trànsit de vianants en les hores de menys llum natural. A poc a poc, este nou sistema anirà incorporant-se a tots els carrers”.