L’Ajuntament d’Alzira, juntament amb la Societat Musical, ampliarà els estudis professionals de música

Ahir va tindre lloc una reunió a les instal·lacions d’IDEA amb la Societat Musical d’Alzira per tractar de ficar en marxa, junt amb l’escola d’aquesta entitat, un curs de formació en lutheria, mecànica, reparació i manteniment d’instruments, de vent fusta i vent metall. L’Ajuntament d’Alzira homologarà aquests cursos el 2019, dins l’oferta d’ensenyaments de formació professional del SERVEF i el SEPE, de la mà de la Societat Musical.

Ivan Martínez, regidor de Treball, Desenvolupament Econòmic i Projectes Europeus ha destacat que: «des de l’Ajuntament ja hem ficat en funcionament diversos cursos de formació, per tal de dotar a les persones aturades de més recursos en l’àmbit laboral.

IDEA ha pogut homologar cursos professionals en hostaleria, electromecànica o logística i transport, alguns dels sectors que més demanda de treballadores i treballadors hi ha a la nostra ciutat, també amb la col·laboració de les pimes, com ara AUTAL. Al mateix temps, volem eixamplar els recursos de les nostres entitats educatives i culturals, com un dels sectors econòmics que s’han de posar en valor. Cal dir que som pioners entre els ajuntaments valencians d’apostar en tots aquests àmbits».