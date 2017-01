L’Ajuntament d’Alzira millora la senyalització turística dels llocs d’Interès Cultural

Atenent la convocatòria d’ajudes per a l’any 2016 de l’Agència Valenciana del Turisme dirigides a entitats locals de la Comunitat Valenciana, l’Ajuntament d’Alzira va presentar el projecte per a la Senyalització dels Llocs d’Interès Cultural, comprés en la línia d’adequació i posada en valor turístic dels recursos. El projecte ha consistit en una millora del destí d’Alzira com a municipi turístic, amb dos oficines turístiques integrades en la Xarxa Tourist Info de la Generalitat, donant major difusió al material ja existent tant imprès com virtual. La sol·licitud va ser aprovada amb una consignació que ascendix a 2.795’05 €.

Dit projecte de la Regidoria de Turisme, encapçalada per la vicealcaldessa Isabel Aguilar, per a la Senyalització dels Llocs d’Interès Cultural, s’ha basat en el criteri turístic, per a utilitat de les persones que s’interessen per conèixer els llocs rellevants de la nostra ciutat, la qual cosa resultarà ser una eina d’ajuda per a optimitzar la seua estada a Alzira, així com aprofundir en el coneixement, gràcies a l’accessibilitat a informació ja elaborada i actualment de lliure accés als medis virtuals (web www.alzira.es, Facebook, Twitter i Instagram, Alzira Turisme, guies virtuals d’Alzira i de Ribera Turisme…), o imprès, però de distribució més limitada a les dos Tourist Info, MUMA, etc.

La seua ubicació als mateixos monuments és una millora substancial, més enllà de la que es facilita als horaris d’atenció al públic a llocs concrets, o la virtual que requereix de dispositius i programes concrets (QR’s, Layar…).

Isabel Aguilar, es mostra satisfeta amb el resultat, ja que sent regidora en l’oposició és una de les reclamacions que exigia a l’anterior equip de govern.

Ara com a vicealcaldessa i regidora de Turisme este anhelat projecte s’ha fet possible, “Es tracta de 15 panells “Infomons”, xicotetes estructures en xapa d’acer inoxidable amb una placa de fixació de formigó”, ha aclarit Aguilar.

Estos són els llocs on estan instal·lats els panells: Antic Convent de Caputxins; Antic Hospital-Convent de Santa Llúcia; Campanar gòtic; Casa Consistorial; Casa de la Cultura; Casa del Carbó o de l’Empenyo – MUMA; Casa Reial; Casalicis del Pont de Sant Bernat; Església de Santa Caterina; La Gallera – Cercle Alzireny; Muralles musulmanes – sector parc; Muralles i Barbacana; Muralles i Capella de la Sang; Ogiva de Santa Maria, i Pont de Ferro.

La seua ubicació davant cadascun dels monuments i llocs, possibilitava diferents opcions a la trama urbana en la quasi totalitat dels bens, optant per complementar algunes de les senyals ja preexistents, be segons el sentit viari o les diferents façanes.

La confecció i disseny ha sigut baix la direcció d’Agustí Ferrer des del MUMA, i la seua construcció i instal·lació per l’empresa Nemain Levante S.L., ha estat a càrrec de Paco Felguera.

Als suport d’acer de cada estructura, els QR’s fan l’enllaç amb la web www.alzira.es, per ampliar la informació mostrada als “Infomons”.