L’Ajuntament d’Alzira millora l’accés per a vianants cap al centre comercial Carrefour

Segons el regidor de Gestió Urbanística, les actuacions es duran a terme per part dels treballadors dels plans d’ocupació local.

La regidoria de gestió urbanística de l’Ajuntament d’Alzira millorarà l’accés al centre comercial Carrefour, concretament el tram que va des de la farmàcia de l’Alquerieta fins al supermercat. L’Actuació atendrà així les diferents peticions veïnals traslladades a l’Ajuntament.

Les obres consisteixen en el rebaix de voreres i el condicionament d’alguns trams perquè els vianants puguen accedir caminant amb tota seguretat.

Les actuacions es duran a terme amb fons municipals i per part dels treballadors dels plans d’ocupació.

Pascual ha recordat que l’equip de govern persegueix una ciutat més còmoda, actual i sostenible, i que per tant, zones com aquesta, que en paraules del regidor estava abandonada necessiten millores per als vianants.