L’Ajuntament d’Alzira renova la imatge de la seua pàgina web municipal

Des de la Regidoria de Modernització i Informàtica s’ha realitzat un redisseny de la portada i accessos a la pàgina web de l’Ajuntament d’Alzira, amb la finalitat de millorar la funcionalitat en la busca d’informació, agrupant seccions i facilitant els accessos als departaments o enllaços més habituals per als usuaris.

La nova imatge del web municipal aporta un disseny més actual, amb colors atractius i una funcionalitat més còmoda i atractiva per a tots aquells que consulten informació en el portal municipal.

Ajuntament, Ciutat, Serveis, Administració 24 h i Transparència són els cinc accessos principals en els quals es reunixen tots els departaments i seccions que oferixen informació des de l’Ajuntament, però també hi podem trobar altres accessos directes més habituals com Notícies, Agenda, Hemeroteca o més concretament, Sol·licituds, Cita prèvia, Vídeo acta, Idea, Ocupació pública, Wifi, Farmàcia de guàrdia, Perfil del Contractant, La Clau, Tutorials o l’Oratge o, més avall, el Canal Vídeo.

La regidora de Modernització i Informàtica, Inma Onrubia, declara al respecte: “Tenim un gran equip humà al front d’este Departament que, en més d’una ocasió, ens ha reportat reconeixements amb diversos premis per la labor i els resultats del treball ben fet. Este equip ha renovat la imatge de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alzira, per tal de fer més còmoda l’accessibilitat als diferents apartats i trobar la informació amb més facilitat. És clar que al principi d’este canvi poden sorgir-li dubtes a l’usuari, però el personal del Departament queda a disposició de tota aquella persona que necessite aclarir algun dubte sobre la funcionalitat del nou web. Evidentment, el nostre departament continuarà treballant per millorar el nostre web municipal, una ferramenta oberta a l’usuari i als ciutadans”.