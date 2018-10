L’Ajuntament d’Alzira rep, a Toledo, el guardó Novagob a la gestió eficient i proactiva amb la ciutadania

Connect on Linked in

El tinent d’alcalde i regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, acompanyat pels responsables de La Clau i el Departament d’Informàtica, han estat en l’acte d’entrega de guardons a Toledo per tal de rebre el premi NovaGob dins del Programa adulTICo d’Armenia-Quindio, Colòmbia, en la categoria Eje 3. Premio NovaGob Excelencia 2018 a la gestión eficiente y proactiva con la ciudadanía, que ha guanyat l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania d’Alzira, La Clau, gràcies a un projecte que es va presentar anomenat “La Clau Alzira: Humanizando trámites”.

La cerimònia d’entrega de premis s’ha realitzat durant la celebració del V Congreso Iberoamericano de Innovación Pública, que té lloc a la ciutat de Toledo del 24 al 26 d’octubre de 2018. Han arreplegat els guardó el tinent d’alcalde Fernando Pascual, en representació de l’Ajuntament d’Alzira, Isabel Serra, cap de l’oficina La Clau i Julio García, cap del departament d’Informàtica d’este Ajuntament.

Inma Onrubia, com a regidora del departament de La Clau, ha declarat. “Vull felicitar a tot l’equip humà de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, La Clau, per fer possible que l’Ajuntament d’Alzira estiga al capdavant en l’atenció a la ciutadania. Ser una ciutat destacada per la seua professionalitat és, de totes totes, molt gratificant”.