L’Ajuntament de Carlet implica la població per aconseguir una ciutat més sostenible

Carlet llança una campanya de participació ciutadana per conéixer les expectatives que tenen els carletins en la ciutat d’ací a deu anys. Es tracta d’una campanya d’informació per tal de conéixer l’opinió dels ciutadans i les associacions de cara a definir el futur del desenvolupament de la població de manera sostenible.

Per això l’enquesta, que es podrà completar a través de l’enllaç en la web, pretén conéixer què opina la ciutadania sobre com seria Carlet en un termini de deu anys des del punt de vista mediambiental i de l’economia local. Una enquesta que estarà a l’abast de tots durant el pròxim mes perquè la puga completar el major nombre de ciutadans i ciutadanes i que ajudarà l’Ajuntament a definir el full de ruta que ha de seguir la població per a ser més sostenible i afrontar els reptes que suposen els problemes que ocasiona el canvi climàtic.

Esta enquesta d’opinió forma part de l’estratègia per a reduir el canvi climàtic que impulsa el Pacte de les alcaldies pel clima i l’energia. L’Ajuntament de Carlet es va adherir a este pacte en 2014 i es va redactar una estratègia per a promoure les energies renovables, la consciència ciutadana i la planificació del creixement local sota criteris de sostenibilitat. En 2016 l’Ajuntament va prendre la decisió de revisar esta estratègia per adaptar-se als nous objectius de reducció d’emissions de CO2 adoptats per la Unió Europea. En este sentit, l’Ajuntament de Carlet està portant a terme la revisió de la seua estratègia per a la reducció de l’impacte del canvi climàtic i contribuir al desenvolupament sostenible de la nostra societat a través del foment de l’estalvi d’energia i de les fonts d’energia renovable.

Tal com explica el regidor de Medi Ambient, Bernat Nogués, al mateix temps que es treballa en l’elaboració d’esta anàlisi, s’estan aplicant contínuament mesures en este sentit, des de la reducció de la factura energètica municipal que s’ha iniciat amb la substitució de les llums del polígon industrial i que continuarà amb el canvi de llums al centre urbà. També hem apostat per mesures per a incentivar l’ús del transport públic amb les ajudes als jubilats i als estudiants, així com el foment de l’ocupació local a través de plans de formació orientats a formar instal·ladors d’energia solar i plans com el de ciutat saludable o la setmana de la mobilitat que aposta per un altre model de ciutat més sostenible- assenyala Nogués.

Ara amb l’enquesta que es llança a la població no sols es vol conéixer el que espera la ciutadania de la ciutat en 10 anys sinó també la implicació que està disposada a tindre el veïnat a fi de crear una ciutat més sostenible.