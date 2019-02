L’Ajuntament de Picassent actua i pren mesures contra la presència de la processionària al municipi

Connect on Linked in

Des de l’àrea de Serveis Municipals es prenen mesures per tractar d’eradicar i previndre la irrupció d’este cuc en diferents punts de la població

A Picassent, l’empresa encarregada del manteniment, neteja i conservació dels parcs i zones verdes municipals, està actuant en aquells punts que ha aparegut o hi ha indici de l’aparició d’estos cucs. Les actuacions portades a terme són la desinfecció, no només a nivell del sòl, sinó també en les capes altes dels arbres, i també la prevenció per tractar d’eradicar-la.

L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, ha visitat recentment el parc Abril Martorell, ubicat a la zona sud del municipi, per conéixer de primera mà les accions que estan realitzant-se en este emplaçament. «Des de que som coneixedors de l’existència d’estos cucs, estem portant a terme una campanya intensiva de desinfecció en aquelles zones on la presència del cuc és més notòria. No obstant, seguim i seguirem atents per actuar i previndre també la seua aparició en altres zones del nostre municipi», ha declarat la primera edil.