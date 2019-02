L’Ajuntament de Picassent destina durant 2018 1.111.503,62 € en polítiques socials

En estos últims 4 anys s’ha incrementat en un 32% les despeses destinades a l’àrea de Benestar Social

A més, de les ajudes d’emergència social, l’Ajuntament també destina molts recursos a l’atenció de les persones majors en situació de dependència. Per això, des del Consistori es destinaran més de 180.000 € als programes de dependència, ajuda a domicili, Menjar a Casa i en places per a residències a persones dependents sense recursos. En este sentit, cal destacar també, les quantitats dedicades als diversos tallers, programes i activitats dirigides a l’atenció de col·lectius socials més específics com per exemple: el taller per a persones amb discapacitat, amb un cost de més de 80.000 €, el manteniment del Servei Especialitzat d’Atenció a la Família i la Infància (SEAFI), amb 60.000€, així com també la Unitat de Conductes Addictives, per a la qual s’han invertit més de 80.000 €. D’altra banda, el Pla d’Envelliment Actiu de les persones majors suposa un cost de més de 100.000 €.

En este aspecte, l’alcaldessa el municipi, Conxa Garcia, manifesta que «La inversió total de l’àrea de Benestar Social durant l’any 2018 ha estat de més d’1.000.000 €, en un context social que l’índex de pobresa de les famílies va en augment. Per això, la nostra labor és estar ben atents i atentes i lluitar dia rere dia perquè cap veí i veïna es quede fora del cercle del benestar».