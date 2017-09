L’Ajuntament destinarà 200.000 euros fins a acabar l’any a millorar l’accessibilitat de les voreres

Alzira, 1 de setembre de 2017.– L’Ajuntament d’Alzira continua la tasca de millora de l’accessibilitat en l’entramat urbà. L’última actuació en este sentit s’ha realitzat al tram del carrer Reis Catòlics comprés entre Hort dels Frares i el carrer Colmenar.

“Les voreres en este tram eren molt estretes, en algun punt inclús quasi inexistent, la qual cosa generava molts inconvenients a l’hora de passar per este carrer que, a més, registra un trànsit intens”, ha declarat la vicealcaldessa i regidora de Comerç, Isabel Aguilar.

La regidora es mostra satisfeta del resultat final de l’actuació, ja que esta era una reivindicació plantejada pels comerços d’este emblemàtic carrer alzireny. “Hem complit les peticions dels comerciants i hem ampliant les voreres”, ha aclarit Aguilar.

Les tasques de condicionament d’ampliació de les voreres han estat a càrrec de la Regidoria de Gestió Urbanística, gestionada per Fernando Pascual, el qual manifesta que la intenció del govern municipal és la de seguir realitzant actuacions a les voreres de tota la ciutat: “De fet, per a este últim quadrimestre de l’any s’han destinat 200.000 euros per a portar endavant tasques de millora de l’accessibilitat”.

Pascual ha visitat junt amb la vicealcaldessa i regidora de Comerç, Isabel Aguilar, la finalització de les obres d’ampliació de les voreres. Ambdós coincidixen a assenyalar que esta actuació beneficia tant el comerç de la zona com a la seguretat dels vianants.