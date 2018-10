L’Ajuntament inicia les obres de reforma de l’Antiga Escola del Palmar per convertir-la en Centre Juvenil

Connect on Linked in

«Estem responent a reivindicacions veïnals i dels alcaldes i alcaldesses dels pobles de València», afirma Sergi Campillo

El regidor de Govern Interior, Sergi Campillo, ha informat que l’Ajuntament de València ha iniciat les obres de reforma de l’antiga escola del Palmar per convertir-la en un centre juvenil que «dinamitzarà l’associacionisme i dotarà als i les joves del poble d’una nova infraestructura per a diveresos usos».

Les obres que ara comencen rehabilitaran la planta primera d’un dels habitatges per al professorat de l’antic col·legi del Palmar. Amb la intervenció es farà el condicionament de revestiments interiors i instal·lació d’electricitat, així com la climatització i moblat dels espais.

L’estat actual de l’immoble és d’abandó i deteriorament a causa de la seua ocupació indeguda. Una vegada executada l’obra, la dotació de l’espai serà com a centre juvenil. El termini d’execució és d’un mes i mig i el pressupost ascendix a 19.919.77 euros.

Les obres estan finançades pel programa SOM+ de la Diputació de València. «Estem condicionant espais de tots els Pobles de València a través d’estes subvencions de la Diputació que estaven abandonades des de feia molt de temps. En general, estem responent a reivindicacions veïnals i dels alcaldes i alcaldesses dels Pobles de València, que feia molts anys que reclamaven de manera totalment justa. Ara, per fi, estan començant els projectes de rehabilitació d’estes instal·lacions. Per a l’Ajuntament és molt important poder arribar als pobles de la ciutat, on estem fent un gran esforç inversor», ha dit el regidor de Govern Interior Sergi Campillo.

Per la seua banda, Raquel Romero, alcaldessa del Palmar, ha explicat que «este espai juvenil servirà com a lloc on la gent jove del poble és podrà reunir, fer celebracions, tallers i activitats lúdiques. La joventut del poble de sempre ha vingut reivindicant el fet de disposar d’un espai, d’esta manera li donem solució esta reivindicació a la gent jove del poble que no disposa de molts recursos d’esplai. Des del canvi de govern s’han facilitat espais que estaven tancats, com el gimnàs inaugurat per l’anterior govern i que mai se li va donar ús pel veïnat, tal com esta antiga casa dels mestres que la part de baix es va cedir a un sol col·lectiu i no a tot el poble. A més, es va deixar la part del primer pis per acabar i amb pèssimes condicions”.