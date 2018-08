L’ajuntament ix al rescat del CF Cullera per un deute que li perseguix des de 2014

Connect on Linked in

Una empresa d’autobusos li reclama més de 9.000 euros per desplaçaments que la directiva de llavors va deixar sense pagar

CULLERA. 16-08-18. L’Ajuntament de Cullera ha eixit al rescat del Club de Futbol Cullera per un deute de 2014 que posa en perill la mateixa continuïtat del club davant la impossibilitat d’este de fer front als impagaments que li perseguixen.

El consistori assumirà en els pròxims dies els més de 9.000 euros que l’equip deu a una empresa d’autobusos pels trasllats durant la temporada 2014/2015 a poblacions com Majadahonda, Novelda, Torrevella o Benidorm, ciutats on va disputar trobades de la competició oficial.

La directiva d’eixa època no va abonar els 9.470,15 euros del cost del transport pel que la firma d’autobusos s’ha vist obligada a exigir la quantia deguda per la via legal. Es tracta d’una xifra molt elevada per a un club com el CF Cullera, sostenen els seus actuals responsables, que fins i tot posa en perill el propi patrimoni personal del president, qui podria respondre amb els seus béns tot i que el deute no s’ha generat baix el seu mandat.

El club ja arrossega un altre deute de les temporades anteriors, que amb l’esforç de socis, simpatitzants, comerciants locals i del mateix ajuntament s’ha aconseguit reduir en 12.000 euros.

No obstant això, aquest nou forat en els comptes ha caigut com un poal d’aigua freda en el el conjunt blanc-i-vermell, ja que el CF Cullera solament disposa de set dies per a liquidar el deute.

La directiva no ha tingut més opció que demanar un rescat al consistori. En una carta recentment dirigida a l’alcalde, Jordi Mayor, es demana l’ajuda municipal per a evitar la desaparició d’un club amb 96 anys d’història i que constituïx un emblema de l’esport local.

L’edil d’Esports, Javier Cerveró, ha assenyalat que «des que vam ser coneixedors de la greu situació ens hem posat a la feina per a evitar que un club tan simbòlic per a la nostra ciutat es veja abocat a una situació de conseqüències impredictibles», especialment després que, després d’una gran temporada, haja aconseguit l’ascens a Primera Regional.

Cerveró ha deixat clar que l’equip de govern «no deixarà tirats als clubs locals» i ha posat en valor el treball de l’actual directiva per a «retornar al CF Cullera al que mai va haver de deixar de ser: un equip que treballa des de la base per a arribar dalt, sense voler es pretensiosos. És un projecte basat en l’esforç i el treball col·lectiu, molt més digne i admirable que els projectes que solament es basen en la cartera i que després donen el resultat que donen», conclou el regidor.