L’Ajuntament de la Pobla Llarga tanca 2016 amb un superàvit de 413.000 €

En 2016 es va donar cobertura als pagaments realitzats per l’anterior govern del partit popular per valor de 2.588.000 €.

10 de novembre de 2017: Al plenari celebrat ahir, l’Ajuntament de la Pobla Llarga, va aprovar el compte general de 2016 presentant un superàvit de 413.250,01 € i un romanent de tresoreria de 236.776,95 €.

Per al 2016 es va pressupostar 2.634.406,53 €, sent 2.545.293,14 € les obligacions reconegudes, però després de l’aplicació de 2.588.844,32 euros que l’actual govern es va trobar a la 413 de la comptabilitat, la xifra final ha sigut de 5.110.508,46 €.

“Presentar ahir al Ple Municipal la xifra d’aquest superàvit, aconseguit en el primer any complet de govern socialista, ha sigut una satisfacció per a tots nosaltres. El control que han fet totes les regidores i regidors de l’equip de govern en cada una de les seues àrees ha sigut la clau per poder encetar aquesta nova etapa de govern seriós i responsable” comenta el portaveu i regidor d’hisenda Ximo Vidal.

El govern ja va anticipar ahir que els 236.776,95 € aconseguits com a romanent de tresoreria seran destinats completament a reduir el deute tan gran que condiciona el dia a dia de la Pobla Llarga.