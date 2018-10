L’Ajuntament de Piccasent reconeix la tasca de dos docents del municipi que es jubilen

Print This Post

Els mestres Xelo Garcia Pérez i Alberto González Álvarez es jubilen després de quasi tota una vida dedicada a l’ensenyament

Han sigut moltes les generacions de picassentines i picassentins qui, amb ells, han aprés coneixements sobre les diverses matèries del coneixement, i també dels valors humans que són realment importants en la vida.

El passat divendres 5 d’octubre, tot i coincidint amb la celebració del Dia mundial dels docents, la veïna de Picassent Xelo García Pérez, mestra durant els últims 27 anys al CEIP Mare de Déu de Vallivana i Alberto González Álvarez, també veí de Picassent i mestre durant 24 anys al CEIP Príncipe de España deien adéu a la seua etapa com a docents en estos dos centres públics del municipi tancant així una etapa professional que ara arriba a la seua fi, amb la jubilació, i obrint-ne una nova, de ben segur, plena de nous reptes.

L’alcaldessa, Conxa Garcia i la regidora d’Educació, Belén Bernat, volgueren estar presents per acompanyar-los en els respectius actes de comiat celebrats als centres escolars on han desenvolupat la seua tasca com a docents. Allí, els feren entrega d’una insígnia en record d’este dia i els agraïren públicament l’esforç, el treball i la seua dedicació en la formació de tantes i tantes generacions de picassentines i picassentins.

La nostra més sincera enhorabona!